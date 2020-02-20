В Южной Корее подтвердили первый случай смерти от коронавируса

20.02.2020, 13:09, Новости дня

Власти Южной Кореи зарегистрировали первую смерть зараженного коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Заболевший находился в городе Чхондо на юге страны. Ранее он был госпитализирован, ему оказывали медицинскую помощь. Точная причина его смерти до сих пор не установлена.

По последним данным, число зараженных вирусом в стране уже превысило 100 человек. Ещё 1860 проходят проверку. 21 из 22 новых случаев заражения в Южной Корее обнаружены в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу, еще один случай подтвержден в Сеуле.

Напомним, что число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысяч человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что первая вакцина от китайского коронавируса, который получил название COVID-19 (corona virus disease 2019), может быть готова через 18 месяцев.

Ученые из Гонконга разработали первую вакцину против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.



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