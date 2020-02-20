Служащим ВВС США разрешили носить бороды и тюрбаны

20.02.2020, 13:09, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийКомандование Военно-воздушных сил США официально изменило дресс-код для своих военнослужащих. Теперь состоящие в рядах ВВС мусульмане и сикхи могут носить бороды и надевать тюрбаны, а женщины исламского вероисповедания – хиджабы.

Как отмечается в циркуляре от 7 февраля, при этом внешний вид служащих должен оставаться «опрятным и консервативным». Бороды не должны превышать два дюйма (почти шесть сантиметров) в длину, более длинную бороду можно просто скрутить и подвязать. Усы при этом не могут закрывать верхнюю губу. Что касается тюрбанов и хиджабов, то их цвета не должны вступать в противоречие с расцветкой формы военнослужащих – предпочитается цвет хаки.

Перед тем, как получить разрешение носить религиозные атрибуты во время военной службы, претендент должен пройти интервью и доказать высшим чинам, что руководствуется исключительно религиозными соображениями. По новым требованиям заявления военнослужащих должны рассматриваться в течение 30 дней для тех, кто находится США, и 60 дней – в других случаях. До этого летчики должны были запрашивать индивидуальные разрешения у командования, но на их рассмотрение уходило много времени. Кроме того, не все военные получали разрешение.

Впрочем, право на бороду могут и отозвать – например, в случае предполагаемой химической атаки.

 

Пентагон пересмотрел свою политику по религиозной одежде в 2014 году. С 2017 года в армии США сикхи и мусульмане могут носить на службе религиозные головные уборы и бороды. Первым пилотом, которому разрешили носить тюрбан и бороду на службе, стал летчик 1-го класса Гурчетан Сингх в сентябре 2019 года.

С 2007 по 2017 год было выдано 50 тысяч временных разрешений на ношение бород, в том числе для военнослужащих, находившихся в Ираке и Афганистане.

 



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