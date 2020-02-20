Под Полтавой – протесты против решения заселить в местную больницу эвакуированных из Уханя. Главное

20.02.2020, 13:09, Новости дня

В поселке Новые Санжары Полтавской области утром 20 января начались массовые протесты местных жителей против решения властей заселить на карантин в местный медицинской центр всех эвакуированных из Уханя украинцев.

Протестующие – они уверены, что медцентр не приспособлен для полноценной изоляции людей – заблокировали дорогу межрегионального значения, начались потасовки с полицейскими.

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов приехал в поселок и поговорил с местными активистами и депутатами. В фейсбуке он призвал людей к сдержанности. «Любой мог оказаться на месте этих людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и украинские медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции», – заявил он.

О том, что всех эвакуированных из Уханя граждан Украины и нескольких других стран разместят на карантин в медцентре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области стало известно накануне.

Всего в центре разместят 73 пациентов, 45 из них – украинцы, остальные – граждане Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Казахстана, Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Доминиканской республики, Панамы и других государств.

На карантине в больнице Полтавской области они будут находиться две недели.

Ранее в МВД сообщали, что для эвакуированных подготовили четыре здания. Их обещали охранять двойным кольцом «защиты, охраны и обеззараживания». К охране объектов обещали привлечь полицию и Нацвардию, пешие и автомобильные патрули и задействовать систему видеонаблюдения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что медцентр «Новые Санжары» в ближайшие две недели будет самым охраняемым объектом в стране. Он заверил, что здание полностью изолировали и перевели на строгий режим бактериологической безопасности. По его словам, сделано «все возможное и невозможное», чтобы можно было гарантировать, что коронавирус на Украину не попадет.

По состоянию на 20 февраля число умерших от коронавируса превысило 2,1 тысячи человек, выздоровели более 16 тысяч пациентов.

Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае в декабре 2019 года.

С сегодняшнего дня гражданам Китая временно закроют въезд в Россию «в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности». С 14 февраля между Китаем и Россией приостановили чартерное сообщение.