Стрельба в Германии: нападавший был праворадикалом

20.02.2020, 13:08, Новости дня

Мужчина, который открыл огонь в немецком Ханау, действовал, руководствуясь правоэкстремистскими мотивами.

По предварительным данным, нападавшего звали Тобиас, ему 43 года. Стрелок оставил записку, к которой, по данным Das Bild, говорится о том, что "определенные народы, выслать которых из Германии не представляется более возможным, должны быть уничтожены".

Также за несколько дней до случившегося Тобиас опубликовал в YouTube видео. В нем он сообщил о существовании в США подземных военных сооружений, в которых якобы убивают и издеваются над детьми. Он призвал американцев "проснуться" и "бороться" против этого. В то же время в видео нет намека на то, что он готовится совершить нападение в Германии, передает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Между тем Die Welt сообщает, что подозреваемый увлекался спортивной стрельбой и имел документы на оружие.

Всего в Ханау погибли 11 человек, включая самого предполагаемого преступника и его мать. Поздно вечером он сначала открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек, и скрылся на автомобиле. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную.

Вычислить стрелка удалось очень быстро – машина, на которой он скрылся, была идентифицирована, передает "Интерфакс". Автомобиль был обнаружен по адресу регистрации владельца. При обыске в квартире были найдены два трупа – нападавшего и его 72-летней матери, сообщил министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт. Отец мужчины задержан полицией.

Владельцами кальянных баров в Германии обычно являются выходцы из стран Азии, прежде всего Турции. Как сообщает РИА Новости, среди убитых есть пять этнических турок.



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