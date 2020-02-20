Правительство приняло программу ремонта ветхих мостов

20.02.2020, 13:08, Новости дня

Правительство приняло программу ремонта аварийных и ветхих мостов. В программу войдут более 2 тыс. объектов, финансирование составит 379,9 млрд руб.

Минтранс подготовил проект программы с учетом предложений регионов, МВД и РЖД. Речь идет о ремонте мостов протяженностью 115 тыс. погонных метров в 2020-2024 гг. в 81 субъекте России, отмечает ТАСС.

Однако Минтранс почти вдвое сократил программу, в нее вошли почти 2 тыс. объектов вместо намеченных ранее 3,9 тыс. объектов. Программа войдет в новый проект "Мосты и путепроводы" в составе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Программа предусматривает строительство 170 путепроводов на пересечении автомобильных и железных дорог в 36 регионах, на возведение путепроводов выделят 143 млрд руб.

Источниками финансирования программы послужат межбюджетные трансферты из федерального дорожного фонда, а также дополнительные доходы регионов от акцизов на нефтепродукты.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Le Parisien — экологическая и социальная катастрофа — кандидат в мэры Парижа против Олимпиады-2024

17.12 / УАФ утвердила место проведения финала Кубка Украины 2019/20

08.02 / Загороднюк назвал большой проблемой Минобороны чрезмерную бюрократию

17.01 / Премьер-министр Украины Гончарук написал заявление об отставке

02.01 / Каменских, Джамала, Винник, Тина Кароль, Полякова, Dzidzio поздравили поклонников с Новым годом

12.12 / Батурина с дочерьми приехала на прощание с Лужковым

01.01 / В Удмуртии мужчина зарезал попросившего закурить человека

26.12 / На Арашуковых завели еще три уголовных дела

03.02 / «Яндекс.Маркет» назвал смартфоны десятилетия

29.12 / Россия отреагировала на заявление США о контингенте ООН в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика