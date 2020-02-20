Засыпавшего снегом дорожную камеру тракториста ищет ГИБДД

20.02.2020, 13:08, Новости дня

В социальных сетях и мессенджерах распространилось видео, как тракторист засыпает камеру фиксации нарушений правил дорожного движения и выезд автомобилю с охранником "треноги".

Тракторист, пояснил свой поступок комментарием, обильно снабженным обсценной лексикой, что камера на Пышминской объездной, расположенной неподалеку от Верхней Пышмы, всем водителям очень надоела, вдобавок комплекс фиксации нарушений ПДД не снабжен предупреждающими знаками.

 

Вечером "народный мститель" вернулся и снял на видео следы выезда автомобиля с камерой из сугроба. "Видимо откапываться долго пришлось", — удовлетворенно отметил тракторист.

Издание E1.RU сообщило, что ГИБДД Свердловской области заинтересовалась инцидентом и прокомментировала, что установка всех камер фиксации нарушений согласована с ведомством.

В настоящее время полицейские разыскивают тракториста, чтобы оштрафовать его по статье 12.33 КоАП "Повреждение дорог" на сумму от 5 до 30 тысяч рублей.



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