Шоу «100ЯНОВ» на телеканале «Россия 1» : новый выпуск ко Дню защитника Отечества

20.02.2020, 13:08, Новости дня

Телеканал "Россия 1" покажет новый выпуск юмористического шоу "100ЯНОВ".

Мастер пародий и перевоплощений Юрий Стоянов вновь предложит зрителю целую галерею смешных персонажей. Передача будет посвящена Дню защитника Отечества, поэтому юморист примерит на себя образы людей при исполнении.

Кроме Стоянова в скетчах примут участие известные актеры — Павел Прилучный, Юлия Ауг, Олеся Железняк, Михаил Ефремов и Игорь Золотовицкий.

Не пропустите шоу, в котором любимые артисты поднимут настроение и заставят посмеяться от души! Смотрите в понедельник, 24 февраля, в 19:00 на телеканале "Россия 1".