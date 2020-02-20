Шоу «100ЯНОВ» на телеканале «Россия 1» : новый выпуск ко Дню защитника Отечества

20.02.2020, 13:08, Новости дня

Телеканал "Россия 1" покажет новый выпуск юмористического шоу "100ЯНОВ".

Мастер пародий и перевоплощений Юрий Стоянов вновь предложит зрителю целую галерею смешных персонажей. Передача будет посвящена Дню защитника Отечества, поэтому юморист примерит на себя образы людей при исполнении.

Кроме Стоянова в скетчах примут участие известные актеры — Павел Прилучный, Юлия Ауг, Олеся Железняк, Михаил Ефремов и Игорь Золотовицкий.

Не пропустите шоу, в котором любимые артисты поднимут настроение и заставят посмеяться от души! Смотрите в понедельник, 24 февраля, в 19:00 на телеканале "Россия 1".



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