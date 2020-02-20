Автоновости: Lada Granta обзавелась самым мощным мотором

20.02.2020, 13:08, Новости дня

В Тольятти открылся прием заказов на новую модификацию «Гранты», которая, по сути, стала альтернативой снятой с официального производства Granta Sport. Седан (или «Гранта» в другом кузове) располагает сразу 117 л.с., но к его созданию АвтоВАЗ имеет лишь опосредованное отношение.

Разработала альтернативный мотор для «Гранты» компания «Супер-Авто» — дочернее предприятие тольяттинского гиганта. Как отмечает «Российская газета», инженеры фирмы строят свой двигатель на базе вазовского «шестнадцатиклапанника» объемом 1,6 л, но увеличивают его рабочий объем не расточкой, а путем замены поршневой группы и коленвала.

В итоге отдача мотора со штатных 106 л.с. и 148 Нм крутящего момента увеличивается до 117 л.с. и 164 Нм. Как новые характеристики влияют на динамику «Гранты», пока не сообщается, но в «Супер-Авто» уже заявили, что она улучшается, а заметного влияния на расход топлива не происходит.

Новым мотором компания готова снабдить «Гранту» в любом кузове, но работает двигатель только в паре с механической коробкой передач. Доплата за лишние «лошади» по расценкам «Супер-Авто» составляет 35 тысяч рублей плюсом к цене самого автомобиля, но собирают новинку исключительно под заказ и по предоплате.

При этом у проекта имеются определенные перспективы. Во-первых, в «Супер-Авто» подумывают о доработке 87-сильного восьмиклапанного мотора, а во-вторых, 117-сильная Lada Granta однажды может появиться у официальных дилеров АвтоВАЗа: работа в этом направлении уже идет.

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АвтоВести



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