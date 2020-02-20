Скандалы: «Незаменимый» Ахметов

20.02.2020, 12:47, Разное

Как богатейший миллиардер Украины оттесняет Коломойского от Зеленского

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов стремится стать ближе к Владимиру Зеленскому и ослабить влияние на него своего «давнего соперника» Игоря Коломойского, пишет Financial Times. Оружием в этой борьбе становится телевидение. Ринат Ахметов недавно привлек к себе всеобщее внимание, купив один из самых дорогих особняков в мире — виллу Les Cedres на юге Франции. Но эта покупка не означает, что он готовится отойти от дел и переехать на побережье Средиземного моря — на Украине у него «много дел», пишет Financial Times.

Ахметов делает все возможное, чтобы установить позитивные отношения с новым руководством страны и ослабить влияние Игоря Коломойского, говорит шеф-редактор украинского интернет-издания «Детектор медиа» Наталья Лигачева. Одна из мер — поддержка политики Зеленского в СМИ, подконтрольных Ахметову, рассказывает украинский политолог Владимир Фесенко. Обеспечивая благоприятное освещение деятельности нового президента на телевидении, Ахметов предстает альтернативой Коломойскому, который поддерживал приход Зеленского к власти с помощью «схожей волны полезного эфирного времени», пишет FT. Один из высокопоставленных членов правительства Зеленского, говоря о телеканалах Ахметова, согласился, что в последнее время они были «очень добры» по отношению к власти.

«Украинцы заслуживают качественных, ярких, беспристрастных и сбалансированных новостей», — заявила компания СКМ, объединяющая активы Ахметова. Она отметила, что Ахметов приветствовал «новую администрацию и ее стремление двигаться вперед — к реформам». «А почему мы должны этого не делать? Если экономика Украины растет на 7% в год, а мы — крупнейший инвестор, что это значит для СКМ? Это хорошо для украинцев и должно быть хорошо для нас», — подчеркнула компания.

«Токсичный Коломойский»

Гарантия телевизионной поддержки со стороны Ахметова также «может быть частью стратегии команды Зеленского, учитывая, насколько токсичным стал Коломойский», говорит глава негосударственной организации Centre of United Actions Олег Рыбачук. По отношениям Зеленского и Коломойского ударила история с Приватбанком, который был национализирован из-за дыры в балансе. Дело Приватбанка мешает президенту Украины в переговорах с Международным валютным фондом о кредите на $5,5 млрд. МВФ хочет, чтобы Киев привлек к ответственности бывших владельцев банка. Коломойский же призывал правительство приостановить взаимодействие с международной организацией.

«Дом и вотчина»

Зеленскому Ахметов может быть нужен не только из-за своих медиаактивов: если президент Украины хочет наконец завершить «по-прежнему тлеющую» войну в Донбассе, то бизнесмен, способный обеспечить работой тысячи людей в регионе, окажется «незаменим», отмечает FT. Ахметов «должен будет стать элементом» любого возможного соглашения об урегулировании в Донбассе, согласен западный дипломат, имя которого газета не называет.

Донбасс — «дом и вотчина» Ахметова, сердце его бизнес-империи, пишет издание. Миллиардеру принадлежит донецкий футбольный клуб «Шахтер», но с 2014 года он не ходит на матчи команды: все это время она играет не дома, а во Львове, Харькове и Киеве.

«Господин Ахметов всегда стремился содействовать мирному разрешению конфликта в Донбассе, — заявила пресс-служба СКМ. — Когда мир вернется в Донбасс, господин Ахметов и СКМ определенно будут играть роль в реинтеграции и восстановлении [региона]».

Ахметов умеет действовать в соответствии с политическими течениями на Украине, пишет FT. Будучи парламентарием в 2006-2012 годах, он поддерживал Виктора Януковича, занимавшего пост президента с 2010 по 2014 год. Но когда Янукович сбежал в Россию после революции 2014 года, Ахметов быстро от него дистанцировался. В период правления Петра Порошенко, после присоединения Россией Крыма и начала войны в Донбассе, Ахметов занял проукраинскую позицию.

Коломойского FT называет «давним соперником Ахметова. Два завода ферросплавов, которые Коломойский контролирует вместе с партнерами, давно просили о более низких тарифах на электричество у контролируемых Ахметовым предприятий коммунального обслуживания, рассказали газете осведомленные источники. Коломойский в своих интервью призывал правительство национализировать такие предприятие и другие активы Ахметова. Он также предлагал снизить контроль миллиардера над электрическим сектором через регулирование.

Александр Пятин