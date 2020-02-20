Скандалы: Управленческие ошибки ценою в миллиарды

20.02.2020, 13:07, Разное

За что лишилось бонусов руководство Газпрома

14 февраля 2020 года – это не только дата «оккупации» влюбленными всевозможных кафе и ресторанов. Это был день разочарования для небольшой, но интересной группы людей: именно тогда было объявлено, что руководство одной из крупнейших госкомпаний, Газпрома, осталось без бонусов по итогам года. Речь идёт о невыплате премий примерно на 1 млрд рублей, и сокращении общих доходов, которые должны были составить 48% годового дохода руководства. Ситуации бывали разные, но лишение премий руководства сырьевой госкомпании, да ещё монополиста – это уже событие поистине знаменательное.

Явно что-то пошло не так. Причём настолько, что в Газпроме даже начались кадровые чистки. Спустя несколько дней после урезания премий, в отставку были отправлены ряд руководителей: главный бухгалтер Елена Васильева, руководитель аппарата правления Михаил Середа, генеральный директор дочерней ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов (ранее был ответственным за строительство «Силы Сибири») и гендиректор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев. Всё это «старая гвардия» главы Газпрома Алексея Миллера, особенно Васильева и Середа, которые работают с ним с 90-х годов.

И дело не в том, что газ стремительно дешевеет во всём мире. Да, февральские цены на голубое топливо в Европе побили 16-летний минимум, опустившись до $101,7 за 1000 кубометров на нидерландской площадке Title Transfer Facility (TTF) и до $95,7 за 1000 кубов — на хабе в Зебрюгге. Смешалось всё сразу: из-за торговой войны США с Китаем танкеры со сжиженным газом развернулись в Европу, увеличив предложение на европейском рынке в 1,5 раза, в ожидании газового конфликта России с Украиной европейские компании заранее заполнили под завязку газовые хранилища, плюс ещё зима выдалась рекордно тёплой. И вот наши газовики остаются без прибыли. По оценке Fitch, Газпром тратит порядка $100 на поставку 1000 кубов в Европу.

С этим можно было бы смириться, списав всё на форс-мажор, но у Газпрома с треском провалилась вся стратегия развития, ориентированная на развитие экспортных поставок любой ценой. Газпром на эти цели потратил более 30 млрд долларов (это только прокладка экспортных газопроводов без учёта создания сопутствующей инфраструктуры на территории России), и они вылетели в трубу.

Строительство Южного потока в 2014 году упёрлось в Болгарию, отказавшуюся от сотрудничества с Россией после присоединения Крыма. Строительство Турецкого потока, частично использующего наземную инфраструктуру Южного потока, упёрлось в нежелании Турции строить бессмысленно мощный газопровод: Турция урезала запланированные мощности в 2 раза до 15,75 млрд кубометров газа по одной нитке для собственных нужды и до такого же объёма второй нитки — для нужд Европы. Но и они оказались не нужны: турецкие потребители зачастую предпочитают газ из Азербайджана или СПГ, привозимый со всего света. В итоге даже старый «Голубой поток» оказался недозагружен почти на треть. Что делать с новым «Турецким потоком» — не ясно. С европейской ниткой тоже ясности нет. Маленькая Сербия – пока что единственный потребитель с твёрдым контрактом. Но ей надо немногим 2 млрд кубометров. Понадобится ли другим южноевропейским странам наш газ – большой вопрос. Строители Трансанатолийского газопровода из Азербайджана нас обогнали, начинаются работы по освоению крупнейшего газового месторождения Левиафан в Израиле плюс изобилие СПГ на любой вкус.

В руководстве Газпрома после того, как турки урезали мощность газопровода, начали в спешке искать альтернативы. Ею стали «Северный поток 2», поставляющий газ в Германию, и «Сила Сибири», поставляющая газ в Китай. Последняя должна была стать ещё и символом разворота России на восток. Увы, но и эти два направления терпят фиаско из-за управленческих ошибок. Прокладка «Северного потока 2» обошлась в Газпрому в 4,15 млрд евро за морскую часть и в 1,1 трлн рублей за создание наземной инфраструктуры. Для России это колоссальные деньги! Но реализовывать проект газовый монополист начал, не дождавшись разрешения от Дании на проведение работ в их территориальных водах (в итоге датчане раздумывали более года, задерживая стройку), и не имея собственных технологий. В результате из-за американских санкций, угрожавших швейцарской компании Allseas, строительство остановилось в 160 км от завершения.

Кроме того, что есть технологические ограничения, связанные с большим диаметром труб «Северного потока 2» (48 дюймов), ряд требований к судам-трубоукладчикам предъявляет ещё и Дания, в водах которой остановилась стройка. В распоряжении России есть только одно судно, которое хотя бы теоретически после переоснащения может соответствовать всем требованиям – «Академик Черский». Это судно китайского производства, которое изначально строилось для Нигерии. Изначально его планировали задействовать для прокладки газопровода в рамках проекта «Сахалин-3» на дальнем востоке. Но вскоре после введения новых санкций, оно двинулось в сторону Сингапура, вызвав массу домыслов о том, что самостоятельные работы по завершению «Северного потока 2» начались. Однако в феврале стало известно, что судно направляется в сингапурские верфи для переоборудования для работ на Южно-Киринском месторождении проекта «Сахалин-3». Так что, похоже, есть доля правды в словах министра энергетики США Дэна Бруйетта, заявившего об отсутствии у России необходимых технологий для завершения строительства. Как и когда Газпром завершит прокладывать трубу в Германию – не известно.

К тому же в Европе есть масса противников проекта на высшем уровне. Сейчас всё держится лишь на способности Германии противостоять евробюрократии. Но и этот ресурс может иссякнуть. На днях арбитражный суд Гааги вновь обязал Россию выплатить $50 млрд акционерам Юкоса. И вряд ли вышестоящая организация – Верховный суд Нидерландов поможет России. И если Россия откажется выплачивать компенсацию Юкосу (а представить покорное согласие и выплату 3,2 трлн рублей сложно), то в глазах мирового сообщества станет международным преступником. И любое сотрудничество с Россией может быть приравнено к поддержке мировой преступности. Для Германии это слишком большие риски.

С «Силой Сибири» получилась ещё более нелепая ситуация. Стремление поскорее застолбить Китай, построив трубу за 450 млрд рублей и освоив дорогостоящее Чаяндинское месторождение, потребовавшее строительство Амурского газоперерабатывающего завода за 950 млрд рублей, привело к фатальным ошибкам. Из-за ошибок в геологоразведке и нарушений в разработке месторождения 20 скважин Чаяндинского месторождения не дают газ. В итоге заполнять «Силу Сибири» нечем. Разработка месторождения обошлась в 7 млрд рублей, и оно должно было принести в будущем 334 млрд рублей. Но этим планам не суждено сбыться из-за спешки и желания освоить побольше денег: у «Силы Сибири» была более дешёвая альтернатива – газопровод «Алтай», который мог быт в 5,5 раз дешевле. Зато компании-подрядчики «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко остались довольны после выполнения такого дорогостоящего проекта.

2019 год вскрыл большой нарыв в добывающей промышленности России. А заодно и еще целую массу проблем: здесь и отсутствие технологий, и маниакальное стремление к наиболее дорогим проектам, и необъяснимая тяга к бесперспективным экспортным проектам, и игнорирование потребностей населения России. Будут ли сделаны правильные выводы по итогам? Посмотрим. Пока же каждый из нас, оплачивая тепло в доме и газ в плите, финансирует пустые проекты Газпрома и очень щедрые зарплаты руководства даже без бонусов.