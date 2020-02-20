В Петербурге изъяли почти 100 тысяч упаковок снюса

20.02.2020, 13:06, Новости дня

Таможенники изъяли почти 100 тысяч упаковок снюса. Треть незаконной продукции оказалась из Швеции. Коробки с подозрительным содержимым общей массой более тонны нашли на одном из складов на юге Петербурга. Проверка была организована сотрудниками Роспотребнадзора и Северо-Западного таможенного управления.

Напомним, что снюс представляет собой никотиносодержащую жевательную смесь. Содержание вредного для здоровья никотина в нем в несколько раз больше, чем в обычной сигарете. Оборот и продажа снюса запрещена в России.

Как передают "Вести Санкт-Петербург", в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ГТРК "Санкт-Петербург"