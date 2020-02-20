В Петербурге изъяли почти 100 тысяч упаковок снюса

20.02.2020, 13:06, Новости дня

Таможенники изъяли почти 100 тысяч упаковок снюса. Треть незаконной продукции оказалась из Швеции. Коробки с подозрительным содержимым общей массой более тонны нашли на одном из складов на юге Петербурга. Проверка была организована сотрудниками Роспотребнадзора и Северо-Западного таможенного управления.

Напомним, что снюс представляет собой никотиносодержащую жевательную смесь. Содержание вредного для здоровья никотина в нем в несколько раз больше, чем в обычной сигарете. Оборот и продажа снюса запрещена в России.

Как передают "Вести Санкт-Петербург", в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Матраимовы отозвали прошение об аресте счетов Радио Свобода, Kloop и 24.kg, суд рассмотрит его 13 декабря

28.01 / Зеленский заявил, что ко Второй мировой войне привел «сговор тоталитарных режимов», Песков назвал это оскорбительным

07.12 / Встреча в нормандском формате. 8 и 9 декабря в Киеве запланированы массовые акции

10.01 / МОК решил добиться пересмотра оправдательных приговоров российским участникам Игр в Сочи

19.12 / Путин рассказал об отношении к негативным оценкам в свой адрес от зарубежных политиков

11.01 / Новый посол США Салливан решил улучшить отношения Москвы и Вашингтона

15.12 / В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой. Подлодка всплыла

27.01 / За бывшего начальника одесской полиции Головина внесли более 525 тыс. грн залога

30.12 / Украина договорилась с General Electric о покупке еще 40 локомотивов

27.12 / Автоновости: Hot or Not: с кем будет конкурировать в России новый Kia Seltos?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика