Минтранс Бурятии представит мобильное приложение для выявления таксистов-нелегалов

20.02.2020, 13:06, Новости дня

Министерство транспорта Бурятии представит мобильное приложение для проверки наличия разрешения на извоз у таксистов. Кроме этого, оно получит функцию обратной связи, которая поможет выявить факт нелегальных перевозок, а также передачу таких заказов агрегаторами, сообщает ГТРК "Бурятия".

В настоящий момент ведется подготовка к открытому конкурсу на разработку, внедрение и техническое сопровождение приложения для информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Бурятии". По предварительным данным, тендер будет объявлен в марте 2020 года. Реализовать проект планируют к июлю 2020 года.

Текст:

ГТРК "Бурятия"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / «Ждем этот документ». «Схемы» отреагировали на решение Офиса президента обратиться в суд

23.01 / Путин заявил, что холокост в РФ будут помнить всегда

26.12 / Россиянина задержали в Минске по подозрению в педофилии

06.01 / Спикер парламента Эстонии назвал ошибкой приглашение Путина в страну

13.01 / Жителя Херсонской области заочно осудили на восемь лет за сотрудничество с террористами «ДНР»

05.12 / В ГИБДД собрались убрать баллы из оценки практической части экзаменов на права

19.02 / В РФ предложили упростить визовый режим иностранцам для лечения

29.01 / США предсказан дефицит бюджета времен Второй мировой войны

09.02 / Коронавирус на круизном лайнере у берегов Японии. В МИД сообщили, что инфицирован украинец

23.01 / Часы Судного дня перевели ближе к полуночи, до глобальной катастрофы – 100 секунд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика