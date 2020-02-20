Украинцы перекрыли трассу, протестуя против возвращения сограждан из Китая

20.02.2020, 13:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты украинцев против возвращения соотечественников из Китая на фоне вспышки коронавируса COVID-19. По его словам, в стране приняты цитирую "беспрецедентные меры безопасности", чтобы новый вирус не попал на Украину.

 

Утром 20 февраля самолет из Уханя сел на дозаправку в Киеве, напоминает "Россия 24". Перед этим он долго кружил над Харьковской областью, но так и не смог совершить посадку. После Борисполя Boeing компании SkyUp все же отправится в аэропорт Харькова, сообщили в украинском МВД.

По словам медиков, все его пассажиры – а это более 70 человек – здоровы. Среди них, кроме украинцев, есть граждане Аргентины, Доминиканы, Казахстана, Коста-Рики и других государств. После прибытия они пройдут двухнедельный карантин. Как заявили в МВД Украины, один из санаториев в Полтавской области готов принять на карантин эвакуированных из Китая украинцев.

Тем временем жители региона перекрыли трассу межрегионального значения. Они пообещали жечь покрышки, чтобы не пустить к себе на карантин прибывших из Китая сограждан. При попытке полиции разблокировать дорогу протестующие оказали сопротивление.

Аналогичные инциденты произошли в Харьковской и Львовской областях, передает ТАСС.

Украинская полиция призвала жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области не нарушать законодательство и предупредила, что все противоправные действия будут пресекаться.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, число заразившихся в КНР составило почти 75 тысяч человек, погибли более 2 тысяч, вылечились порядка 16 тысяч.



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