Юную футболистку не допустили до участия в турнире, потому что она девочка

20.02.2020, 13:06, Новости дня

 

Организаторы турнира по мини-футболу, который пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 8 марта, не допустили до участия юную екатеринбургскую футболистку Арину А. из-за того, что она не является мальчиком.

По словам тренера, организаторы сообщили ему, что турнир обозначен как соревнования для юношей, это означает запрет на участие девочек. По данным "Екатеринбург Онлайн", в регламенте соревнований нет прямого запрета на участие девочек в мальчишеских турнирах.

Арина – капитан команды мальчиков ДЮСШ "Факел" 2008-2009 года рождения. На зональном этапе турнира юная футболиста забила 21 мяч.

"Она прошла отбор с мальчиками, забивала самые важные голы на предварительном этапе турнира, – рассказал тренер девочки Сергей Боровков. – Арина – лучшая футболистка своего возраста в стране".

Также Боровков сообщил, что сам шесть лет назад сомневался, брать ее в секцию или нет. Но потом передумал, когда увидел, как она соображает, понимает тренера и выполняет, что от нее требуют.

Сообщается, что для Арины этот турнир может стать последним с "Факелом", так как с сентября он будет тренироваться в московской спортивной школе "Чертаново".



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