Обзор смарт-часов Honor MagicWatch 2: долгожитель в классической форме

20.02.2020, 13:06, Новости дня

Эти впечатляюще автономные «умные» часы помещены в корпус классического дизайна, устойчивый к повреждениям и водонепроницаемый. Гаджет измеряет количество шагов и уровень стресса, контролирует пульс и качество сна, а также помогает отвечать на звонки. В этом обзоре Honor MagicWatch 2 выясним, «умны» ли они по-настоящему и чем кроме дизайна отличаются от фитнес-браслетов.

Дебют Нonor MagicWatch 2 состоялся в Китае в конце ноября прошлого года. Новые «умные» часы разработали в двух типоразмерах — 46 мм и 42 мм. Считается, что «младшая» версия с более утонченной внешностью ориентирована на женскую аудиторию, в то время как «старшая» в большей степени рассчитана на брутальных мужчин. Помимо габаритов и веса, указанные модификации различаются диагональю и разрешением экрана, объемом оперативной и встроенной памяти, а также емкостью аккумулятора. Кроме того, в «мальчиковой» версии, благодаря встроенным динамику и микрофону, поддерживается режим «громкой связи» для телефонных вызовов. На момент тестирования в РФ продавались только Нonor MagicWatch 2 46 мм.

Обзор Honor MagicWatch 2: технические характеристики

Модель: MNS-B19 (46 мм)

Мобильная платформа: Kirin A1

ОС: Huawei LiteOS

Совместимость: Android-устройства версии 4.4 и выше

Оперативная память: 32 МБ

Встроенная память: 4 ГБ

Экран: емкостной, AMOLED, 1,39 дюйма (454х454 точки), плотность точек на дюйм 326 ppi

Интерфейс: Bluetooth 5.1 BLE/BR/EDR

Звук: встроенные микрофон и динамик

Местоположение: GPS, ГЛОНАСС

Сенсоры: акселерометр, гироскоп, барометр, магнитометр, оптический пульсометр, датчик освещенности

Водостойкость: 50 АТМ, ISO 22810:2010

Мониторинг: сна, калорий, бега, стресса

Другое: уведомления о SMS, уведомления о звонках, виброзвонок, умный будильник, персонализированные циферблаты, 15 режима тренировок с функцией постановки целей, 13 курсов бега

Батарея: несъемная, 455 мА*ч

Время зарядки: не более 2 ч

Автономность: до 14 суток

Габариты: 45,9х45,9х10,7 мм

Вес: 41 г (без ремешка)

Цвет (ремешка): льняной коричневый, угольный черный

Обзор Honor MagicWatch 2: комплект поставки

Наш тестовый образец (Not for sale) «умных» часов MagicWatch 2 был упакован в коробку почти кубической формы, окрашенную в темно синий цвет с переливающимися разными цветами надписями. Сам гаджет надежно закреплен в специальной прорези картонной вкладки. Под съемной крышкой — отсеки для хранения двухконтакного магнитного зарядного устройства, кабеля USB-USB Type-C, а также пособие по быстрому старту и гарантийный талон.

Обзор Honor MagicWatch 2: внешний вид

Корпус напоминает классические круглые механические часы с двумя «заводными головками». На неподвижном безеле нанесена тахиметрическая шкала, которая в классических хронографах служит для определения скорости по времени в пути.

Часы выполнены из высококачественной нержавеющей стали 316L — считается, что такая сталь имеет повышенную прочность, а добавки никеля и молибдена значительно повышают ее антикоррозийные свойства. Экран закрыт изогнутым по краям (2.5D) защитным стеклом. Толщина корпуса — 10,7 мм при весе гаджета без ремешка 41 г.

В комплекте с полированным стальным корпусом часов идет кожаный ремешок цвета «льняной коричневый».

А корпус из «черной» нержавеющей стали дополняет ремешок из гипоаллергенного фторэластомера цвета «угольный черный». Крепления с подпружиненным штифтом позволяют легко отсоединять обе части ремешка. Причем на замену подойдут любые подобные аксессуары шириной 22 мм.

На выполненной из твердого полимера задней крышке корпуса сделали круглый островной выступ, куда поместили двухконтактную группу для соединения с разъемом магнитной зарядки, а также четыре «глазка» приемо-передатчика оптического пульсометра. Из надписи вокруг выступа можно узнать страну производства, название компании, номер модели, максимальную глубину погружения и даже параметры зарядного устройства.

У правого края (вид снизу) находится отверстие под микрофон,

а у левого (практически между кнопками) — небольшие прорези под динамик.

Две «заводных головки» на корпусе на самом деле представляют собой механические кнопки, но случайно нажать любую из них практически невозможно. Их функции в зависимости от сценария использования гаджета подробно расписаны в руководстве пользователя (о нем см. ниже).

На верхнюю кнопку с красным цветовым акцентом по большей части возлагается включение/разблокировка часов и доступ к меню, а на нижнюю — переход к тренировкам. Впрочем, в настройках нажатие на нижнюю кнопку можно переназначить, например, на запуск приложений («Музыка», «Барометр», «Пульс» и т.п.).

Для управления часами, помимо нажатия и нажатия с удержанием механических кнопок, используются тапы и тапы с удержанием по экрану, а также свайпы (вверх, вниз, влево, вправо).

Производителем заявлен диапазон рабочих температур для часов от -20 до +45 градусов Цельсия. Кроме того, водостойкость в 50 атмосфер (WR50) в соответствии со стандартом ISO 22810:2010 означает, что корпус проверяли на статическое давление 50-метрового водяного столба. Таким образом, в этих часах можно спокойно гулять под дождем, мыть руки под краном, плавать в бассейне или море.

Разработчики сумели сохранить в экстерьере баланс между классикой и брутальностью, так что MagicWatch 2 уместно будут смотреться как на деловой встрече, так и во время тренировки.

Обзор Honor MagicWatch 2: начинка

Новые часы оснастили процессором для носимых устройств Kirin A1, который использует дизайн двойного чипа и архитектуру ядер ARM Cortex-M7 с тактовой частотой 200 МГц. Выполненный в размерах 4,3х4,4 мм кристалл оказался на 5% меньше, чем, например, Apple H1.

При этом энергоэффективность оказалась в три раза лучше средней по отрасли (10 микроампер/МГц против 30 микроампер/МГц). Новый чип первым в мире стал поддерживать интерфейс Bluetooth 5.1 и его версию Bluetooth Low Energy (LE) 5.1. Изохронная двухканальная технология BT-UHD (Bluetooth Ultra High Definition Audio) поддерживает связь между двумя устройствами, использующих Kirin A1, на расстоянии до 150 м. Базовая платформа дополнена оперативной памятью 32 МБ и встроенным хранилищем на 4 ГБ.

Лицевая панель часов состоит из нескольких слоев, включающих помимо стекла и циферблата, слои 3D-текстур и NCVM (непроводящей вакуумной металлизации). Для дисплея используется AMOLED-матрица с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454×454 точки, что обеспечивает относительно высокую плотность пикселей на дюйм (326 ppi). Сенсорный экран отличается неплохой тактильностью, сочными цветами с глубоким черным, причем хорошо читается практически при любом освещении. По неофициальной информации, яркость дисплея может достигать 800 нит. Регулировать же ее можно как автоматически, так и вручную, для чего в настройках предусмотрено пять фиксированных уровней. Время включенного экрана выбирается из ряда — 5, 10, 15 или 20 секунд. Есть также режим заставки (постоянно включенного дисплея — нечто вроде Always-On Display на смартфоне). Здесь можно задать аналоговый или цифровой циферблат, а также один из основных цветов (красный, зеленый, белый), но вот автономность в этом случае уменьшится в два раза.

В числе датчиков, установленных в MagicWatch 2, помимо акселерометра и гироскопа, оказались барометр, магнитометр, а также оптический пульсометр и сенсор освещенности. Для определения реального местоположения могут использоваться две навигационных системы — GPS и ГЛОНАСС, что позволяет точно регистрировать скорость и маршрут. В свою очередь, компас и барометр помогут проще ориентироваться на пересеченной местности.

Аппаратная начинка приправлена операционной системой Huawei LiteOS (версия 1.0.0.30) с открытым исходным кодом. Напомним, что эта ОС, ядро которой занимает всего около 10 Кбайт, включена в фирменную платформу для «интернета вещей».

Обзор Honor MagicWatch 2: автономность

Автономную работу MagicWatch 2 обеспечивает несъемный литиевый аккумулятор на 455 мА*ч, для заполнения которого «под горлышко» потребуется не более 2 часов — емкость выросла даже больше чем в два раза. Во многом именно поэтому на полной зарядке производитель обещает до двух недель при обычных сценариях работы (до 90 минут тренировок и полчаса прослушивания музыки в неделю). Правда, постоянно включенный GPS сокращает автономность до 30 часов. Кроме того, 100% заряда позволяет в течение суток (24 часа) без перерыва слушать воспроизведение музыки или 10 часов подряд совершать вызовы через Bluetooth-соединение.

Как уже отмечалось, в комплект с MagicWatch 2 входит специальная магнитная зарядка с ответной двухконтактной группой. Запитывается этот аксессуар модели AF39-1 через разъем USB Type-C от источника постоянного тока 5 В (1 А или выше), в качестве которого может выступить адаптер питания смартфона. Впрочем, эту нестандартную зарядку трудно отнести к достоинствам гаджета.

Обзор Honor MagicWatch 2: как это работает

Включаются и выключаются «умные» часы нажатием с удержанием верхней механической кнопки.

При включении соответствующей опции активация экрана осуществляется поднятием запястья.

Связать MagicWatch 2 по Bluetooth с Android-смартфоном (версия ОС 4.4 или выше) рекомендуется через предварительно установленное на нем приложение Huawei Health («Здоровье»).

На самих часах уже сохранена дюжина различных циферблатов, один из которых (Gallery) предназначен для персонализации. Менять циферблаты можно после тапа с удержанием по экрану или в его настройках, а также через приложение. Помимо текущего времени, пройденных шагов и сожжённых калорий, на циферблатах могут отображаться значение пульса, показатель максимального потребления кислорода и т.п. Загрузка дополнительных циферблатов идет через программу «Здоровье» (необходим вход в аккаунт и установка мобильных служб Huawei).

Для персонализации циферблата используются изображения из «Галереи» сопряженного смартфона. В приложении «Здоровье» следует последовательно выбрать: «Устройства» -> «Циферблаты»-> «Я» ->Gallery. Нажав значок «+», выгрузить нужную картинку из «Галереи» или сделать снимок камерой смартфона. После чего легко изменить шрифт и цвет отображаемого времени и даты, а также их положение на фрагменте изображения.

Если сделать несколько персонализированных циферблатов, то они будут сменять друг друга, каждый раз после активации или перехода к экрану.

Из 4 ГБ встроенной памяти часов 2 ГБ можно использовать для хранения музыкальных треков в форматах MP3 и AAC LC, например, чтобы не брать с собой на тренировку смартфон. Заметим, что в таком объеме памяти поместится примерно полтысячи песен. К MagicWatch 2 следует подключить Bluetooth-наушники, чтобы слушать музыку в приемлемом качестве, а не через динамик часов. Впрочем, можно ограничиться лишь управлением воспроизведения треков на смартфоне прямо с часов.

С помощью встроенных микрофона и динамика обеспечивается режим «громкой связи» для телефонных звонков. При поступлении вызова надо либо ответить на него, либо отклонить. Самому звонить с часов можно абонентам из последних вызовов (до 30 записей), а также десятку избранных контактов, добавленных через приложение «Здоровье». Передача звука во время звонков на Bluetooth-наушники здесь не поддерживается.

Свайп снизу вверх по экрану открывает панель уведомлений и сообщений, поступивших от связанного смартфона, а свайп сверху вниз — панель быстрых переключателей, где отображаются еще дата, день недели, заряд батареи, а также состояние связи по Bluetooth. Нажатие верхней механической кнопки на корпусе возвращает на выбранный ранее циферблат из основного меню (или наоборот). То же действие с нижней кнопкой (если она не переназначена) сразу переводит в раздел «Тренировка». Гаджет определяет реакцию организма на физическую активность, точно измеряет количество шагов, пройденное расстояние, калории, уровень стресса, фиксирует качество сна.

Вместе приложением «Здоровье» предлагается большое разнообразие режимов для тренировок в помещении и на открытом воздухе с постановкой целей.

Всего доступно 15 типов физической активности — от эллиптического тренажера до плавания.

В свою очередь, любителям бега предлагается 13 беговых курсов с голосовыми подсказками, что позволяет корректировать нагрузку прямо в процессе упражнений.

Для тренирующихся в бассейне, помимо отслеживания пульса и количества сожженных калорий, пригодится автоматический подсчет эффективности SWOLF (от английского словосочетания SWimming & gOLF», то есть, «плавание и гольф»). Напомним, что этот показатель является суммой времени для преодоления участка (бассейна) и число гребков для него (чем меньше, тем лучше).

Слежение за сердцебиением по фирменной технологии TruSeen позволяет организовать один из двух режимов кардио-мониторинга — «Умный» или «В реальном времени», которые отличаются частотой измерений и энергопотреблением. На базе колебаний значений пульса по технологии TruRelax определяется уровень стресса, бороться с которым предлагается дыхательными упражнениями, позволяющими расслабиться. Программа мониторинга сна TruSleep умеет распознавать его фазы, выявлять распространенные нарушения (до 6 типов) и давать более двух сотен рекомендаций для повышения качества такого отдыха.

На часах можно установить до пяти обычных и один «умный» будильник. В последнем случае побудка сильной вибрацией часов выполняется в заранее указанный промежуток времени (от 5 до 30 минут), если в это время фиксируется (по контролю пульса и движений) фаза легкого сна.

Доступ к руководству пользователя MagicWatch 2 осуществляется через «Справку» установленного приложения «Здоровье», причем вся информация изложена там на английском языке.

Обзор Honor MagicWatch 2: покупка, выводы

В экстерьере Honor MagicWatch 2 соблюли баланс между классикой и брутальностью, так что эти часы будут смотреться уместным дополнением не только к спортивному, но и деловому костюму. От конкурирующих гаджетов они выгодно отличаются завидной автономностью. Стоит еще отметить яркий AMOLED-экран, хорошую водостойкость (погружение до 50 м), спортивные функции (15 типов физической активности), поддержку режима телефонной гарнитуры, а также возможность прослушивания музыки прямо с часов. К тому же, имеющиеся в гаджете датчики, включая акселерометр, гироскоп, барометр и пульсометр, позволяют собирать разнообразные данные, которые можно связать не только с физической активностью, но и с самочувствием.

С другой стороны, использование облегченного проприетарного софта повлекло за собой ограничение на доступные программы. Кроме того, к достоинствам гаджета трудно отнести комплектацию его нестандартным зарядным устройством, а также англоязычное онлайн-руководство пользователя.

На момент тестирования, в крупных розничных сетях за Honor MagicWatch 2 просили всего 12 990 рублей. Причем при покупке этих «умных» часов в официальном магазине компании в числе подарков предлагали на выбор один из двух типов беспроводных наушников Honor.

Итоги обзора Honor MagicWatch 2

Плюсы:

Баланс классики и брутальности во внешности

Высокая автономность

Яркий AMOLED-экран

Хорошая водостойкость

Спортивная функциональность

Постоянный контроль самочувствия

Функции гарнитуры

Возможность прослушивания музыки

Минусы:

Ограничение на доступные приложения

Нестандартное зарядное устройство

Англоязычное онлайн-руководство пользователя

Текст:

Вести.Hi-tech