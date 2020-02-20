В мире: Коронавирус вызвал на Украине эпидемию истерии и паники

20.02.2020, 13:05, Новости дня

Скандалы, истерики и даже силовые акции – все устроили жители Украины, панически боящиеся проникновения в страну коронавируса из Китая. А все потому, что 20 февраля в Киеве наконец приземлился борт, который эвакуировал из Уханя украинских граждан – в том числе, возможно, инфицированных этой болезнью. Сограждане встречали этих людей, мягко говоря, неприветливо.

На Земле лютует медиаэпидемия коронавируса. Счёт пошёл на сотни миллионов – то есть на несколько порядков больше реально заболевших. Уже и зависимость выявилась: «накрывает» отчего-то тех, кто сидит от этого коронавируса за несколько тысяч километров. Например, украинцев.

Многие страны организовали эвакуацию своих граждан из Китая. Например, в РФ эвакуированные уже успели отсидеть две недели в карантине. Ни у кого из них вирус не обнаружили и всех распустили по домам. На Украине же эта эпопея только начинается, причём с истерик. Но по порядку.

Тернополь не принимает

Вопрос об эвакуации решился 14 февраля. Установили и дату эвакуации (19 февраля). Написавшие об этом украинские журналисты с удивлением обнаружили, что россиян из Китая уже давно вывезли: «Дошли руки посмотреть, как сделали россияне – они своих вывезли ещё в начале февраля и отправили на карантин на край света, за Тюмень. Там закрыли в отеле, персонал в спецзащите, еда в одноразовой посуде – всё как должно быть», – пишет журналистка интернет-издания «Левый берег». С ноткой удивления и, пожалуй, даже лёгкой зависти пишет.

17 февраля стало известно о решении минздрава Украины засекретить информацию о том, где же именно будут держать эвакуированных. Правда, «засекретить» и «Украина» – понятия в принципе несочетаемые. И уже спустя полдня вся страна знала, что повезут в одну из областей на западе Украины. Чаще всего упоминались Львовская и Тернопольская. Но то ли курс на секретность сослужил плохую службу, то ли авторы решения изначально представляли, с кем имеют дело – но уже 18 февраля в соцсетях бушевала буря недовольства. А в день эвакуации ею накрыло всю страну.

Сложно найти, с чего именно началось. Лучше всего подходит переписка Госавиаслужбы Украины с Тернопольским аэропортом. Рассказал о ней первый зампредседателя Тернопольского облсовета Василий Деревляный. В своём Facebook-аккаунте он сообщил, что Киев запрашивал у аэропорта возможность принять рейс с эвакуированными. Но Тернополь в просьбе отказал.

Ярко выступили жители города Винники (Львовская область) – там без лишних рефлексий перекрыли баррикадами въезд в местный госпиталь, который (по слухам) освобождали для приёма эвакуированных. Журналисты, приехавшие в госпиталь делать об этом сюжет, сняли даже два: их автомобиль находился на территории госпиталя в момент блокирования. А выпустить журналистов протестующие отказались.

Аналогично поступили и жители села Микулинцы в Тернопольской области. Там местные жители поставили блокпост у санатория, где (опять-таки, по слухам), должны были размещать эвакуированных. Протестующих поддержал мэр Тернополя, обратившись в областную администрацию с просьбой: запретить создание карантина в области.

В областном совете с ним согласны: «Почему их хотят направить именно в Тернопольскую область? Ни одного жителя Тернопольщины среди них нет. Больше всего – из Одессы и Днепропетровска. Почему там не нашли госпиталь?» – возмущается председатель облсовета Виктор Овчарук. А экс-губернатор Львовской области Олег Синютка и вовсе ударился в конспирологию. В его версии выбор Львова, как одной из возможных областей для размещения украинцев из Китая – месть. Месть за то, что львовяне на выборах не поддержали Зеленского и голосовали за Петра Порошенко. В народе такая версия нашла живейший отклик.

Примерно такой же была реакция жителей на идею устроить карантин в одном из санаториев Обуховского района Киевской области. Разве что обошлось без блокпостов, шин и мини-майдана – это скорее западноукраинский колорит.

Одной самоорганизацией дело не ограничилось. Ближе ко времени эвакуации в СМИ чередой пошли заявления от областных администраций Тернопольской, Ровенской, Львовской областей. Содержание везде примерно одинаковое: принять и разместить эвакуированных не можем, нет условий, средств, специалистов… Впрочем, города и сёла, обделённые санаториями и госпиталями, тоже не отстают.

К примеру, занимаются травлей недавно вернувшихся из Китая. Или даже получающих оттуда посылки. В общем, налицо массовая истерика.

Примечательно, что всё это происходит в шестую годовщину Евромайдана. Так что нынешний психоз перекликается с событиями шестилетней давности. И даже шестнадцатилетней. Во всех случаях Западная Украина массово генерировала подобные заявления облсоветов и администраций различного содержания. Об отказе признавать итоги выборов. Об отказе перечислять налоги в государственный бюджет. Призывы парламенту проголосовать за что-то или против чего-то. В общем, всё то, для чего есть одно короткое определение: саботаж и сепаратизм. Тот самый сепаратизм, в котором вот уже столько лет обвиняют жителей Донбасса и Крыма. Спасибо же коронавирусу: он в тысячах километров от Украины, но всё равно помогает распознать сепаратистов.

В итоге борт с эвакуированными из Китая, после отказа сразу трех украинских аэропортов принять их, все же сел в Киеве.

Проблески разума

На фоне этой вакханалии почти незаметны проявления здравого рассудка и человечности. Тем более важно о них упомянуть.

«20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов [примерно столько и прилетело 20 февраля – прим. ВЗГЛЯД]. Больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Все реанимационные отделения области приведены в полную готовность. Созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги… Одесская область готова оказать медицинскую помощь всем украинцам», – как бы отвечает тернопольским чиновникам губернатор Одесской области Максим Куцый.

Руководство клиники в Мироновке (Киевская область) обратилось в минздрав Украины с заявлением: готовы принимать. А в соцсетях обсуждают поступок Анастасии Зинченко: девушка должна была лететь на Украину, но отказалась бросить в Китае свою собаку. И осталась. В страшном-престрашном карантинном Ухане.

Скотство как норма

Вопреки первому впечатлению этот текст не о том, что «мы и наши на Украине – хорошие, а не наши на Украине – плохие». «Почему люди, зная, как надо поступать хорошо, поступают всё же плохо?» – этот вопрос мучал ещё Сократа. Но бывает же и хуже. Или страшнее.

А если не знают? Если настолько свыклись с ложью и аномией, что попросту не понимают элементарного? Что чрезвычайные ситуации вроде этой – не повод затеять шинную вечеринку. Мол, мы за вас не голосовали, так шиш вам, а не карантин.

Не знают, что в ряде стран в подобных ситуациях правительство даже имеет право задействовать армию. А саботажники рискуют уехать в «карантин» на несколько лет. Люди настолько привыкли кричать «национальная безопасность!» по любому поводу (в основном – из-за гастролей кого-либо из российских певцов на Украине), что начисто забыли, что эти слова означают.

Не все, конечно, забыли. И не везде. Но критический порог, к сожалению, давно преодолён. И даже украинская власть, похоже, свыклась с мыслью о том, что поделать с этой махновщиной ничего уже нельзя. Можно только как-то сосуществовать и договариваться. Мол, примите, будьте добры, борт из Китая, слава Украине! Что, не можете? Ну ладно, сейчас у соседей ваших уточню, героям слава.

Наконец эта ситуация – лучшая иллюстрация для заявлений властей о жителях Донбасса и Крыма: как их тут ждут и жаждут вернуть. Меньше полусотни украинцев пинают по карте Украины: «Давайте туда! Там отказались. Тогда туда! Там уже жгут шины» и т. п.

Хороший сюжет для нового пропагандистского канала, рассчитанного на тех же дончан и крымчан. Жаль, не покажут.

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