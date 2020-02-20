Путин описал свою жизнь словами «очень хорошо»

20.02.2020, 13:03, Новости дня

Президент Владимир Путин ответил на вопрос «Как поживаете?», заданный ему во время интервью ТАСС.

Президент Владимир Путин ответил на вопрос «Как поживаете?», заданный ему во время интервью ТАСС.

«Очень хорошо», — описал свою жизнь глава государства.

«Честно?» — переспросил его журналист.

«Честно», — ответил Путин. И оба улыбнулись друг другу.

В ходе трехчасового интервью президенту были заданы вопросы на 20 тем, в том числе о перестановках в правительстве, поправках к Конституции, расходах на армию и оппозиции.

Ранее Путин оценил жизнь на зарплату в 10 тысяч рублей.

Кроме того, в интервью ТАСС президент заявил, что заранее обсудил с Дмитрием Медведевым отставку правительства.