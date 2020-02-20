Эксперты рассказали о будущем экс-помощника президента Владислава Суркова

20.02.2020, 13:02, Новости дня

Политологи объяснили возможную причину отставки известного чиновника

Экс-помощник главы государства Владислав Сурков может еще стать активным игроком на политическом поле России. Такого мнения придерживается ряд опрошенных «Блокнотом» экспертов.

В минувший вторник президент Владимир Путин освободил от должности своего помощника. Сурков занимал этот пост с сентября 2013 года и курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. После государственного переворота на Украине зимой 2014 года стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

«Все приходит и все уходит. Эпоха Суркова была очень продолжительной, он фактически был одним из главных действующей политической системы. Но, как и любая система, она трансформируется, меняются условия, окружение. В меняющихся условиях становятся востребованы совершенно другого типа люди», — заявил «Блокноту» генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. По его мнению, «время Суркова просто ушло, пришло время других людей».

Экс-помощник главы государства Владислав Сурков еще может вернуться в большую политику, уверены эксперты

«Однажды и их время уйдет тоже. Так что я думаю, это нормальная эволюция системы, которая требует управленцев другого типа, с другими мозгами. Сурков — очень опытный и высокопрофессиональный руководитель, он будет востребован и, конечно, займет достойное место», — отметил Еловский.

Политолог Аббас Галлямов не исключил, что произошедшее — это «лишь прелюдия к новому этапу в отношениях Суркова и главы государства». «Может быть, Сурков вернется во внутреннюю политику», — предположил собеседник «Блокнота».

«Чувствовалось, что в последнее время у Суркова накопился ряд «стилистических разногласий» с бывшими коллегами. Сурков — человек, умеющий многое. Причем делающий это вполне талантливо», — заявил «Блокноту» президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. По его мнению, уход Суркова из Кремля — всего лишь новая реализация личных умений и амбиций. «У меня есть сомнения, что он полностью уйдет в тень. Мы еще увидим его, как активного игрока», — заключил Куртов.

В конце января близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков публично объявил, что тот решил уйти в отставку из-за «смены курса на украинском направлении».

В администрации президента Сурков проработал в общей сложности около 17 лет. В сентябре 2013 года он стал помощником президента и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины. Ранее с 2011 года Сурков занимал пост заместителя председателя правительства России, а с 2012-го — руководителя аппарата правительства.

Так, при посредничестве Суркова были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015 году) минские соглашения. Сурков принимал участие в переговорах «нормандской четверки», в частности летал в конце прошлого года в Париж в составе российской делегации.