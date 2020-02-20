«Может быть, уходят от налогов?»: жители Ульяновска заподозрили «Билайн» в создании странной схемы

20.02.2020, 13:02, Новости дня

Профессор требует привлечь одного из крупнейших операторов связи к ответственности

Жители Ульяновска потребовали привлечь к ответственности одного из крупнейших операторов связи «Билайн» (ПАО «Вымпелком»). 65-летний профессор, доктор технических наук, почетный работник высшего образования Евгений Белый и его супруга заявили, что столкнулись в офисе продаж оператора не только с хамством, с введением их в заблуждение при покупке, но и, похоже, налоговыми нарушениями. Профессор уже обратился c жалобой в европейский офис «Вымпелкома» и надзорные органы. Белый подозревает, что его случай может оказаться не единичным и, возможно, речь идет о целой серой схеме.

Совсем не «Бомбический»

История началась с того, что профессор и его жена решили установить дома wi-fi. Они приехали в официальный офис продаж «Билайна» в Ульяновске на улице Дворцовой, 6.

«В салоне находились два сотрудника – молодой человек Михаил и девушка, ее имя я не знаю. Они стали нас убеждать, что выгоднее купить роутер у них за 3600 рублей, расторгнуть старый договор и заключить новый на тариф «Бомбический». Суть предложения: 99 рублей в первый месяц и по 320 рублей в последующие. Меня в этом предложении привлекла не эфемерная выгода, а тот факт, что на следующий день придет сотрудник и подключит интернет. Поэтому решили оформить новый договор на мою супругу», — рассказал «Блокноту» профессор.

После этого, отметил собеседник издания, стали происходить странные вещи: покупателям заявили, что банковский терминал сломался, рассчитаться банковской картой нельзя, нужно рассчитаться «наличкой», и направили в банкомат в торговый центр напротив.

Это товарный чек, но кассовый профессору не выдали

«Только дома я обнаружил, что к товарному чеку кассовый чек не прикреплен. В этот же вечер мы получили смс, где сообщалось, что нужно заплатить 300 рублей, что нас удивило, так как такая сумма в разговорах не звучала. На следующий день домой пришел сотрудник компании Сергей, который оформил договор и указал в нем тарифный план «Стартовый». На мой вопрос, почему указан другой тариф, он ответил, что этого он не знает, а этот тариф «тоже хороший».

В течение двух часов я убедился, что на данном тарифном плане я профессионально работать не могу, позвонил на «горячую линию» «Билайн», где мне объяснили, что скорость тарифа «Стартовый» вдвое ниже. В результате меня сразу переключили на тарифный план «Бомбический», и я доплатил необходимую сумму», — пояснил профессор. Он уверен, что его намеренно ввели в заблуждение, чтобы продать роутер. Но дальше начиналось самое интересное.

«Уберите свой мусор»

После этого Белый вновь поехал офис продаж. «Я хотел задать сотрудникам, обманувшим нас, три вопроса: почему отсутствует кассовый чек, почему не работает терминал, почему они ввели нас в заблуждение, предложив один тарифный план и подключив другой? Девушки, которая нас уговаривала, в офисе не оказалось, сотрудник Михаил сразу все «забыл», только повторял, что он с нами не работал, а только стоял рядом», — рассказал профессор.

По его словам, директор магазина Родион ответил следующее – дескать, чек потеряли сами клиенты, терминал прекрасно работает, и зачем пожилые люди пошли в банкомат — он не знает.

«Назвать свою фамилию он отказался, а когда я представился, положив ему на стол визитку, он заявил, чтобы я убрал «этот мусор»», — сообщил Белый.

Правда, по его словам, этот «мусор» ему вскоре пригодился, потому как через несколько минут на мобильный телефон, указанный в визитке, позвонила девушка-консультант, которая, как оказалось, участвовала в продаже. «Она представиться отказалась, заявила, что находится на 6-м месяце беременности, а я ее якобы оскорблял в офисе, хотя разговора о ней в принципе не было. Она поинтересовалась моими претензиями, я сформулировал эти же 3 вопроса. По поводу первых двух она промолчала, но возражать не стала, и хотя бы не стала говорить, что чек мы потеряли, а терминал работал. По вопросу о тарифном плане она что-то говорила о какой-то скидке, что другой тариф подключился автоматически», — рассказал Белый.

Евгений Белый обратился в «Вымпелком» с жалобой, но официального ответа пока не дождался

Профессор уже обратился с жалобой в «Вымпелком» — он считает, что сотрудники, которые некорректно общаются с клиентами, вводят их в заблуждение и «забывают» использовать кассовый аппарат, должны быть уволены: «Может быть, они таким образом уходят от налогов?». В территориальном управлении Роспотребнадзора, куда Белый направил жалобу, подтвердили, что приняли ее к рассмотрению. Ведомство в свою очередь обратилось к Федеральной налоговой службе с просьбой провести проверку изложенных фактов.

«Не провела оплату по кассе»

Между тем, представители «Билайна» неохотно идут на контакт. С момента подачи жалобы прошла почти неделя, а профессору до сих пор никто официально не ответил и не принес извинений. Руководитель пресс-службы «Билайна» Анна Айбашева заявила, что ведется разбор ситуации, пообещав проинформировать о результатах. Однако пока, по словам Белого, дело ограничилось «банальной отпиской». Так, руководитель поддержки клиентов службы социальных медиа «Билайн» Сергей Стукалов заявил, что «сотрудник офиса Чебанова А. не провела оплату по кассе, не выдала кассовый чек клиенту (нарушение кассовой дисциплины)».

Представители «Билайна» не торопятся наказывать руководителя офиса продаж

«Сбои на оборудовании возникают крайне редко, но по внутренним правилам сразу заводится запрос на исправление. Запроса не было, поэтому отказ в чеке — нарушение. Сотрудники смены Чебанова А. и Горюнов М. будут уволены (процесс по ТК РФ запущен). К директору магазина применен понижающий коэффициент к премии согласно положению о премировании», — сообщил Стукалов. При этом он подчеркнул, что «статус разбора промежуточный, потому что также ведется проверка не только вашего случая, но и всех возможных случаев, если их могло быть больше». Профессор полагает, что компания, похоже, пытается вывести своего сотрудника из-под удара.

«Компания признает, что в офисе не пробивают кассовые чеки – это уход от налогообложения. Однако, судя по тому, что жестких мер к директору магазина не применено, полагают, видимо, что налоговые нарушения – это ерунда. Возможно, речь идет о целой схеме продажи товаров в обход кассы. Думаю, это должны установить надзорные органы», — полагает собеседник издания.

Новые пострадавшие

Тем временем, находятся все новые и новые подтверждения того, что в данном офисе «Билайна» такое нарушение – далеко не единственное. Так, другая жительница Ульяновска, тоже пенсионерка, сообщила, что 14 февраля обслуживалась в том же офисе продаж – у нее зависал телефон, она обратилась за помощью к сотрудникам компании. За эту услугу с нее взяли 500 рублей, а также настойчиво порекомендовали приобрести карту памяти. «Я в этом плохо разбираюсь, поэтому послушала консультантов – заплатила им деньги. Никаких чеков, в том числе кассового, мне не выдали», — рассказала гражданка«Блокноту» (редакция располагает именем и контактными данными клиентки. – Ред.).

Она также сообщила, что двумя неделями ранее обращалась в тот же офис – ей была оказана услуга, но кассовый чек не выдали и в тот раз.

В настоящее время обращения по факту возможных нарушений поданы в прокуратуру, Роспотребнадзор, Федеральную налоговую службу. «Блокнот» также просит считать данную публикацию официальным запросом в указанные органы.

Вполне возможно, что такие случаи – массовые, причем не только в конкретном офисе оператора связи.