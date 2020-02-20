Шнуров идет в Госдуму: он вступил в Партию роста

20.02.2020, 13:02, Новости дня

Лидер группы «Ленинград» возглавит список партии.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров возглавит список Партии роста на выборах в Госдуму, которые должны пройти в 2021 году. Об этом на партийном мероприятии объявил председатель партии Борис Титов.

У Партии роста сейчас нет представителей в Госдуме, есть только три мандата в Заксобрании Петербурга. в конце прошлого года Шнуров вошел в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. В феврале прошлого года Шнуров стал членом совета при комитете Госдумы по культуре.

Музыкант будет баллотироваться от партии в Госдуму на выборах 2021 года, сообщил источник «Открытых медиа».

«Я вам пригожусь. Со мной будет явно веселее», — сказал Шнуров собравшимся на встрече.

Вот что ранее говорил музыкает о своем участии в политике:

«Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику — только при этом условии. Не при том, что кто-то там решил в каких-то кабинетах», — сказал Шнуров во время Студенческого фестиваля предпринимательства во дворце спорта «Мегаспорт».

В конце 2019 года Шнуров вошел в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. В феврале прошлого года Шнуров стал членом совета при комитете Госдумы по культуре.