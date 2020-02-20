Эксперты объяснили назначение Гренелла новым директором нацразведки США

20.02.2020, 12:58, Новости дня

«У Трампа все меньше и меньше кадров, а со стороны Гренелла он не будет опасаться предательства», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя назначение посла США в Германии Ричарда Гренелла и. о. директора Национальной разведки страны.

«Назначение Гренелла выглядит немного странно, потому что официального опыта работы в разведке у него нет. Может быть имели место закрытые связи, – рассуждает немецкий политолог Александр Рар. – Но на посту координатора всех разведок США должен быть человек с высокой долей ответственности, который способен размышлять хладнокровно и сдерживать эмоции».

По мнению Рара, Гренелл – человек импульсивный и безжалостно атаковавший немецкое правительство. «Я благодарен, что такой человек был в Германии. Это показало немцам реалии – как на них смотрит администрация Трампа. Ни о каком союзничестве тут речи идти не может. Отношение США к Германии превратилось в военную иерархию. Американцы не советуются с союзниками, а отдают приказы. Гренелл был проводником такой политики. Поэтому немцы называли Гренелла злостным надсмотрщиком над Германией», – отметил политолог.

«В то же время у Трампа все меньше и меньше надежных кадров в распоряжении. Многие начали его предавать. Почти все советники по безопасности, которые должны работать тихо и закрыто, сбежали к демократам и начали выдавали секреты Трампа», – рассуждает Рар.

«Вспомнить хотя бы вопиющий скандал с бывшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, который был включен в тайные операции. Недавно он сообщил о готовности выступить против своего шефа в суде. Поэтому Гренелл, видимо, заслужил в глазах президента свое назначение, и Трамп не будет опасаться предательства с его стороны», – предположил собеседник.

С такой точкой зрения согласен и директор Фонда изучения США им. Рузвельта Юрий Рогулев. «Трамп страдает от того, что многие назначенцы относились к нему не очень лояльно, где-то даже враждебно и критически. Отсюда все эти скандальные утечки в СМИ. Поэтому ему важно обеспечить присутствие на высоких постах лояльных к нему людей. Гренелл из их числа», – сказал он в комментарии газете ВЗГЛЯД.

При этом вряд ли стоит ожидать изменения принципов работы американских разведок в отношении России, продолжил Рогулев. «Да, есть некоторые элементы сотрудничества в области противодействия терроризму, обмен информацией по особо опасным преступникам. Но они носят вынужденный и избирательный характер. Американцы сотрудничают с нами тогда, когда выгодно им», – подчеркнул американист.

В свою очередь Рар обратил внимание на тот факт, что придерживающийся консервативных взглядов Трамп назначил на высокий пост человека, который является открытым геем. «Но вопрос лояльности здесь превалирует над вопросом сексуальной ориентации. К тому же заявление о причастности к ЛГБТ иногда бывает попыткой некоторых политиков показать себя в обществе толерантными и неконсервативными. Это привлекает внимание СМИ и вызывает позитивное отношение к ним в обществе», – заключил эксперт.

Как ранее написал в своем Twitter-аккаунте Дональд Трамп, посол США в Германии Ричард Гренелл будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.

«Рад объявить, что наш глубокоуважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Рик прекрасно представлял нашу страну, и я рассчитываю на совместную работу с ним», – цитирует сообщение Трампа РИА «Новости».

Отметим, что директор Национальной разведки координирует деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество, в их числе ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения Госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.