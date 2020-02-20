«Достаточно просто встать с дивана». Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет дома и на работе

20.02.2020, 12:57, Новости дня

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет дома и на работе. Как пишет «Коммерсантъ», участковым избирательным комиссиям дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование с 1 апреля.

«Идея в том, чтобы человеку достаточно было просто встать с дивана, чтобы проголосовать», — рассказал изданию источник, близкий к администрации президента.

Закон ограничивает применение голосования на дому случаями, когда у избирателя нет возможности самостоятельно прийти на участок. Однако, по словам собеседника издания, в случае с общероссийским голосованием по поправкам эти ограничения неприменимы. «Это голосование находится вне юридической процедуры, описывающей выборы,— отметил источник.— Это не соревнование между кандидатами или партиями, поэтому тут не применимы подходы борьбы за чистоту».

Как рассказал в интервью изданию сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, «надомное голосование — удобный инструмент для исполнительной власти давать не только хорошую прибавку к явке, но и обеспечивать нужный результат».

Между тем «Ведомости» пишут, что голосование по поправкам предлагается организовать также на рабочем месте. Об этом сказал зампред ЦИК Николай Булаев, выступая на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию.

По его словам, обсуждается возможность организации дополнительных участков на предприятиях с численностью сотрудников 200 -300 человек.

Булаев рассказал, что записаться на такие участки можно будет через систему «Мобильный избиратель», что, по мнению ЦИК, исключит возможность двойного голосования.

13 февраля президент Владимир Путин сообщил, что в рабочую группу поступило более 500 предложений по поправкам в Конституцию.

Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. И уже 23 января законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Помимо уже принятых в первом чтении президентских поправок члены рабочей группы едва ли не каждый день сообщают о новых инициативах. По их словам, внесено уже около 300 предложений, однако полностью они нигде не публикуются. The Insider ранее публиковал материал об основным идеях тих поправок: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию.