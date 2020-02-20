«Цыце-мацыцьный батальон». Астафьева с подругой поплавала в бассейне

20.02.2020, 12:54, Новости дня

Украинская певица и модель Даша Астафьева с подругой, фотографом Соней Плакидюк поплавала в бассейне. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

«Цыце-мацыцьный батальон на отдыхе. В компании Сони все деньки автоматически становятся ясными, а хмурые, сами знаете», – написала она.

На фото Астафьева положила голову на плечо Плакидюк, а та позировала, приобнимая певицу.

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Цыце-Мацыцьный батальон на отдыхе) В компании @moi_sofism Все деньки автоматически становятся ясными, а хмурые, сами знаете.. *

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 19 Фев 2020 в 1:01 PST

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской «Фабрике звезд». Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы А.Р.М.И.Я. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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