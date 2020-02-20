Эспер объяснил необходимость модернизации ядерного потенциала США

20.02.2020, 12:52, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер воспользовался своим первым визитом в район пусковых шахт ядерных ракет в Северной Дакоте, чтобы расхвалить многомиллиардный план администрации Трампа по основательной модернизации ядерного арсенала.

По его словам, этот затратный проект нужен, чтобы не отставать от России и обойти Китай.

«Россия и Китай модернизируют и расширяют свои ядерные арсеналы», – заявил Эспер журналистам, выступая рядом с гигантским бомбардировщиком B-52, который является одной из опор американской ядерной триады, наряду с межконтинентальной баллистической ракетой Minuteman 3 и подводными лодками ВМС, оснащенными баллистическими ракетами.

«Все три опоры триады должны быть модернизированы. Критически важно, чтобы мы сохраняли возможность стратегического сдерживания. Мы пытаемся сдержать войну. Мы должны быть уверены в эффективности, надежности, авторитетности нашей триады и связанных систем», – сказал он в среду.

Речь идет об очень дорогом оружии.

Президент Дональд Трамп недавно назвал трату миллиардов долларов на ядерное оружие Соединенными Штатами, Россией и Китаем «сумасшествием».

Чтобы обуздать эти расходы, он предлагает убедить Москву и Пекин выработать новое соглашение о контроле над вооружениями, которое должно прийти на смену американо-российскому договору СНВ-3, срок действия которого, если он не будет продлен, истекает через год.

Скепсис Трампа в отношении расходов на ядерное оружие, возможно, связан с его умопомрачительной стоимостью.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, первые десять лет модернизации обойдутся примерно в 500 миллиардов долларов, а в течение 30 лет расходы составят 1,2 триллиона, включая затраты на поддержание нынешних и будущих сил.

Ключевыми новыми видами вооружений должна стать замена нынешней межконтинентальной баллистической ракете Minuteman 3, флотилия подводных лодок класса «Колумбия» нового поколения, оснащенных баллистическими ракетами, а также новый дальний бомбардировщик B-21 Raider.

Последний должен прийти на смену стелс-бомбардировщику В-2, который будет снят с эксплуатации, хотя более старый бомбардировщик B-52 останется на вооружении. Бомбардировщики B-52, взятые на вооружение в 1960-х годах, получат новые двигатели и будут серьезно модернизированы.

В направленном в Конгресс проекте бюджета на 2021 год Трамп запросил 2,8 миллиарда долларов на бомбардировщик Raider и 1,5 миллиарда долларов на МБР нового поколения.

Суммарные расходы на ядерное оружие в проекте бюджета администрации на 2021 год приблизятся к 46 миллиардам долларов.

В соответствии с нынешними планами, только Пентагон потратит 85 миллиардов долларов в ближайшие пять лет на новый бомбардировщик, новую МБР, подводную лодку класса «Колумбия», а также модернизацию систем связи и предупреждения, которые поддерживают всю систему ядерного командования и управления.

Трамп хотел бы, чтобы Россия и Китай согласились на переговоры, которые привели бы к более широким ограничениям на ядерные вооружения, что избавило бы от необходимости постоянной разработки новых.

Однако в условиях, когда Китай не проявляет особого интереса к подобным переговорам, Трамп просит у Конгресса десятки миллиардов долларов на модернизацию всего американского арсенала.

Соглашение о контроле над вооружениями с Москвой и Пекином могло бы «остановить это сумасшествие», заявил Трамп 10 февраля.

С другой стороны, президент США не выказывает признаков того, что он готов принять предложение Москвы о продлении договора СНВ-3 – единственного договора, регулирующего число единиц стратегических ядерных вооружений, которые могут развернуть США и Россия.

В одном из интервью Эспер отказался сообщить, поддерживает ли он идею продления договора СНВ-3, что может быть сделано без повторного обсуждения его положений.