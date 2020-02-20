Еще у двоих россиян на борту «Даймонд Принсесс» нашли коронавирус

20.02.2020, 12:52, Новости дня

Ещё у двоих россиян, находящихся на круизном лайнере «Даймонд Принсесс» в порту Иокогамы, диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает посольство России в Японии. В ближайшее время они будут доставлены в больницу. Ранее стало известно об одном случае заражения гражданина России на борту судна.

Заболевшие россияне чувствуют себя нормально. Болезнь протекает у них без ярко выраженных симптомов, говорится в сообщении российского посольства в фейсбуке.

По состоянию на 20 февраля лайнер, находившийся на карантине из-за коронавируса, покинули еще четверо россиян. Всего на судне были 24 гражданина России.

Сегодня же стало известно о смерти от коронавирусной инфекции двух граждан Японии, госпитализированных с «Даймонд Принсесс» около недели назад. Больные были старше 80 лет, заявили японские власти.

Круизный лайнер «Даймонд Принсесс» попал под карантин 5 февраля, после того как у пассажира из Гонконга выявили вирус. Всего на борту находились около 3700 человек. За две недели коронавирус обнаружили у 600 человек.

В Китае существенно сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. По последним данным, общее число заболевших в Китае увеличилось на 394 человека и теперь составляет более 74 с половиной тысяч человек. 2118 человек – умерли, свыше 16 тысяч человек выздоровели и выписаны из больниц.

Россия с 20 февраля временно закрыла въезд в страну для граждан Китая «в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности».