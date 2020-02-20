Путин назвал важнейшую задачу ФСБ

20.02.2020, 12:51, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ заявил, что защита РФ и граждан страны от внутренних и внешних угроз была и остается важнейшей государственной задачей.

«Надежная защита РФ и наших граждан от внутренних и внешних угроз – всегда была и остается важнейшей государственной задачей», – приводит его слова РИА «Новости».

Как подчеркнул российский лидер, борьба с терроризмом остается в числе приоритетов ФСБ. Прошлый год был для службы напряженным и непростым, но ФСБ сумела оперативно нейтрализовать серьезные вызовы и риски для нацбезопасности, констатировал глава государства.

За отчетный период удалось сохранить позитивную тенденцию по этому направлению, сказал Путин.

Он сообщил также, что сокращается число преступлений террористической направленности – в прошлом году их было четыре, еще 57 предотвращено, в том числе 34 теракта.

В прошлом году Путин сообщал, что сотрудники ФСБ за девять месяцев предотвратили почти 40 преступлений террористической направленности.