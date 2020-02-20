Госдума приняла закон о почетном звании «Город трудовой доблести»

20.02.2020, 12:51, Новости дня

Госдума на пленарном заседании приняла закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести».

Как пояснял первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, закон устанавливает правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн сообщил журналистам, что «Единая Россия» подключается к сбору подписей в поддержку этой инициативы в тех городах, кто по своим критериям наиболее отвечает существующему закону.

«В Нижнем Новгороде жители региона собрали уже более 230 тысяч подписей в поддержку присвоения этого звания. В Самаре вчера начался сбор подписей, я не сомневаюсь, что огромное количество самарчан также поддержит эту инициативу. Сбор подписей начинается в Челябинске, в Новосибирске», – передает РИА «Новости» слова Хинштейна.

«Мы хотим, чтобы уже в текущем году, накануне 75-летия Победы, те города, кто действительно навсегда остался в истории как центры оборонной промышленности страны, те города, жители которых помнят и чтят трудовую доблесть своих дедов и прадедов, уже в этом юбилейном году получили это почетное звание», – отметил депутат.

Тем временем депутаты Госсовета Татарстана на заседании парламента в четверг поддержали инициативу о присвоении Казани почетного звания «Город трудовой доблести».

С предложением о присвоении Казани звания «Город трудовой доблести» перед депутатами выступил мэр Ильсур Метшин, который рассказал о поступивших в его адрес, а также в гордуму и президенту Татарстана обращениях жителей, общественных организаций, коллективов предприятий по этому поводу.

По словам мэра, Казань имеет все основания для присвоения столь высокого звания, поскольку в годы Великой Отечественной войны город являлся одним из важных тыловых центров страны. На предприятиях Казани производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения, была обеспечена бесперебойная работа по их изготовлению и поставке на фронт. Были перестроены 139 предприятий города, ещё более 70 предприятий были эвакуированы в Казань из центральных и западных регионов страны. Предприятия легкой промышленности города выпускали около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной Армии.

В ближайшее время соответствующее ходатайство будет направлено президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, 14 декабря Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить в стране почетное звание «Город трудовой доблести».



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