Утвержден список подлежащих ввозу незарегистрированных лекарств

20.02.2020, 12:44, Новости дня

Минздрав утвердил перечень незарегистрированных лекарств, которые можно будет закупать и ввозить в Россию.

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошли пять препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества: «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам» и «Фенобарбитал».

Приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2023-го.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручал подготовить документы по ввозу в Россию незарегистрированных препаратов для тяжелых заболеваний.

Затем он выделил деньги на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / На борту разбившегося Boeing 737 находились 11 украинцев

25.12 / Неврологи усомнились в способности новогодних гирлянд провоцировать припадки

17.02 / Из состава Черноморского флота исключили БПК «Керчь»

26.12 / В Кремле дали оценку уходящему году

01.02 / Камеры запечатлели огненный болид в небе над Уралом. Видео

03.01 / Болтон назвал убийство Сулеймани «первым шагом к смене режима» в Иране

11.12 / Топ-менеджер фонда дочери Путина стала стала омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний

15.02 / Мужчина застрелил беременную женщину и ее мужа на улице в Калининграде

16.12 / Познер рассказал, каким видит будущее России

17.12 / Посольство США не выдало Косачеву визу для участия в ГА ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика