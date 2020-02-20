Утвержден список подлежащих ввозу незарегистрированных лекарств

20.02.2020, 12:44, Новости дня

Минздрав утвердил перечень незарегистрированных лекарств, которые можно будет закупать и ввозить в Россию.

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошли пять препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества: «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам» и «Фенобарбитал».

Приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2023-го.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручал подготовить документы по ввозу в Россию незарегистрированных препаратов для тяжелых заболеваний.

Затем он выделил деньги на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы.