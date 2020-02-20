В Челябинской области экс-мэр вызвал на дуэль министра

20.02.2020, 12:44, Новости дня

Бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин сообщил о желании вызвать министра спорта Челябинской области Леонида Одера на дуэль из-за слов чиновника о том, что ответственность за провал строительства биатлонного стадиона имени Ишмуратовой в Златоусте несет мэрия.

В сообщении на своей странице в Facebook Жилин опубликовал стихотворение и заявил, что хочет посвятить его «одному трусливому и лживому чиновнику». «Выбить ему тату на лбу, чтоб утро начинал не с зубной пасты, а со своей души и совести. Дай Бог ему здоровья!» – написал Жилин.

В записи, где размещено стихотворение «Как жаль, дуэли отменили…», Жилин не уточняет, чем вызван его гнев, но в комментариях он написал, что адресует стихотворение министру спорта.

«Я не считаю, что как-то оскорбил Одера. Это мое личностное мнение. И мне действительно жаль, что не могу вызвать его на дуэль. А так я к этому готов», – сказал он Ura.ru.

Издание уточняет, что биатлонный стадион в Златоусте строят более 10 лет, но никак не могут сдать его в эксплуатацию. Заказчиком большинства работ выступала местная спортшкола имени Ишмуратовой.

По требованию губернатора Алексея Текслера Жилин в начале сентября ушел в отставку. Расходы средств областного бюджета проверила Контрольно-счетная палата региона (КСП). Результаты проверки переданы в силовые структуры, возбуждено уголовное дело.

Еще до того, как был арестован первый фигурант дела – собственник ООО «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов, Одер возлагал ответственность за провал работ на мэрию Златоуста и самого Жилина. На днях министр, комментируя задержания Азаматова, повторил претензии к Жилину, что вызвало гнев экс-мэра.

«Я считаю, что за это строительство отвечает министр спорта!» – сообщил Жилин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Нормандская встреча. В Евросовете рассказали о своих ожиданиях

16.12 / Make It Rain Champagne. Вышла новая песня Верки Сердючки. Аудио

12.02 / Возвращенные Россией украинские корабли решили выпустить в море

30.01 / Коронавирус не пройдет: Мишустин распорядился закрыть границу России на Дальнем Востоке

21.12 / Губерниев и Семин поспорили из-за звания лучшего тренера России

23.12 / Путин назвал ситуацию в Чечне 90-х годов «общей виной России»

13.12 / Нардеп Гончаренко об импорте электроэнергии из РФ: Если это не сдача национальных интересов, то тогда что?

30.01 / Терапевт рассказал, как россияне смогут провериться на новый коронавирус

12.12 / Жителей Воронежа пригласили отметить юбилей Сталина. Деятели искусства выступили против

18.02 / Россияне начали наступление на Донбассе. Зеленский и его команда стали заложниками предвыборных обещаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика