Банк Романа Авдеева выпустил облигации «Уралкалия»

20.02.2020, 12:42, Разное

Помимо МКБ организаторами выпуска облигаций «Уралкалия» стали Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, «Ренессанс Капитал» и Сбербанк КИБ. Процентная ставка по купону была установлена на уровне 6,85%. Срок обращения выпуска – пять лет.

Выпуск облигаций такого гиганта, как «Уралкалий», стал для Романа Авдеева логичным шагом, идущим в русле политики его кредитного учреждения. Так, ранее Московский кредитный банк был включен в первую пятерку организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds за 2019 год. МКБ организовал свыше 80 выпусков купонов крупнейших государственных и частных компаний в стране. Их общая номинальная стоимость составила порядка 900 миллиардов рублей.

Роман Авдеев известен не только как владелец Московского кредитного банка. Его знают также как филантропа и просветителя. Так, 6 февраля предприниматель провел эфир на ютуб-канале «ПостНаука», в котором рассказал о том, как получить от стресса минимум вреда и извлечь из этого максимум пользы.

Ранее «Дни.ру» писали об участии бизнесмена в съемках фильма «Стрельцов» о легендарном футболисте «Торпедо» Эдуарде Стрельцове. У знакомых с деятельностью предпринимателя его участие в производстве фильма удивления не вызвало.

Спортивный фонд команды вошел в состав концерна РОССИУМ российского бизнесмена Романа Авдеева еще в 2017 году. Спустя несколько месяцев предприниматель приобрел контрольный пакет акций ФК «Торпедо Москва» и вернул легендарную столичную команду на родной стадион. Именно на нем и проводились съемки ленты.