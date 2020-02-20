Путин пообещал помогать США в борьбе с терроризмом

20.02.2020, 12:37, Новости дня

Президент Владимир Путин благодарен США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в РФ в конце 2019 года. Он заверил, что Москва также будет помогать Вашингтону в борьбе с террором.

«Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ (ИГ – запрещена в России), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники», – передает ТАСС слова Путина на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

«Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой. Безусловно, будем отвечать им тем же», – заверил Путин.

Он также заявил, что активность зарубежных спецслужб в РФ не снижается.

«Активность зарубежных спецслужб в нашей стране не снижается, ваша задача – действовать надежно, эффективно. Как и прежде, особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных научных разработках, которые создают конкурентное преимущество для нашей страны», – сказал президент.

Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

Сотрудники ФСБ после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Задержанные дали признательные показания.



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