Госдума приняла закон о расширении маткапитала

20.02.2020, 12:37, Новости дня

Госдума на пленарном заседании окончательно приняла закон о расширении программы материнского капитала.

Президент Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию озвучил ряд инициатив, в числе которых – сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, а также продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки к проекту закона, они учитывают инициативы главы государства в послании Федеральному собранию, передает РИА «Новости».

Поправки затрагивают использование средств материнского капитала, продлевают программу до 31 декабря 2026 года.

Согласно изменениям, маткапитал планируется выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Для таких семей предусмотрена выплата в размере 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей размер выплаты вырастет до 616 тыс. 617 рублей.

Согласно поправкам, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, также смогут получить маткапитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года.

Срок оформления маткапитала также сокращается до пяти дней за счет электронного взаимодействия ведомств. В случае, если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней.

Ранее в Минтруда сообщили, что поправки в нацпроекте «Демография», учитывающие увеличенный размер маткапитала, потребуют на 2020-2022 годы дополнительного финансирования из федерального бюджета в объеме свыше 500 млрд рублей.



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