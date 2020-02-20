Полиция Австралии подтвердила подлинность новых материалов о крушении MH17

20.02.2020, 12:31, Новости дня

Австралийские правоохранительные органы подтвердили подлинность ряда материалов о крушении самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом говорится в заявлении федеральной полиции Австралии.

"Некоторые из распространенных без разрешения материалов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования", – цитирует заявление ТАСС.

Речь идет о документах, которые были опубликованы на сайте голландского журналиста Макса ван дер Верффа. Один из них представляет собой стенограмму беседы немецкого независимого Билли Сикса с представителями правоохранительных органов Австралии. Их разговор касался свидетелей, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17.

Еще один документ содержит данные разведки Нидерландов, которая пришла к выводу, что вблизи места авиакатастрофы не было российских зенитно-ракетных комплексов "Бук".

Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек – граждане разных стран. Все они погибли. Для расследования была создана специальная международная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В 2019 году в причастности к гибели авиалайнера были обвинены четверо россиян. В марте 2020 года в Нидерландах начнется судебный процесс по этому делу.



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