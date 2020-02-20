Титула самой богатой в мире россиянки сменил владелицу

20.02.2020, 12:31, Разное

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой в мире россиянкой. Она сместила с вершины бессменного лидера рейтинга – президента Inteco Management и вдову бывшего мэра Москвы Елену Батурину, сообщает RT.

За минувший год состояние Бакальчук увеличилось на 400 миллионов долларов и достило 1,4 миллиарда долларов. Эксперты связывают это с повышением оборота ее компании на 88%. Состояние Батуриной за аналогичные период времени не изменилось и составляет 1,2 миллиарда долларов.