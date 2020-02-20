Здесь рассусоливать нельзя: Путин рассказал, как принимал решение об отставке правительства

20.02.2020, 12:30, Новости дня

Президент РФ ответил на вопросы информагентства ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства рассказал в частности о том, как принималось решение об отставке правительства.

"Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране?" – сказал президент. По его словам, такой ситуации "во власти не должно быть никогда, надо заранее все спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано".

"Здесь рассусоливать нельзя. РФ не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год", — подчеркнул он.

Также президент сообщил, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства. По словам Путина, у них "очень открытые, товарищеские, дружеские отношения" уже много лет, и нет секретов друг от друга.

Путин признался, что прислушивался к мнению Михаила Мишустина при формировании кабинета министров. Он отметил, что все эти люди известны и ему, и Мишустину как хорошие специалисты. По словам президента, были кандидатуры, по которым он сомневался, однако Михаил Владимирович доказывал, что именно этот человек будет наиболее востребован на этом месте.

15 января после оглашения Послания Федеральному Собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Он заявил, что считает это правильным на фоне озвученных Путиным предложений об изменении Конституции. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.