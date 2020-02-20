Путин поручил ФСБ защищать данные о новых вооружениях от других спецслужб

20.02.2020, 12:30, Новости дня

ФСБ должна уделять особое внимание защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологий, сообщил президент Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Глава государства отметил, что активность зарубежных спецслужб в нашей стране не снижается. Путин констатировал, что участились случаи масштабных и скоординированных кибератак. Сейчас в ряде стран уже созданы специальные центры для проведения таких акций, разрабатываются стратегии превентивного применения киберсредств, напомнил он.

«Ваша задача – действовать надежно, эффективно, как и прежде, особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологий, а также инновационных научных разработках, которые создают конкурентные преимущества для нашей страны», – приводит его слова ТАСС.

Путин подчеркнул, что РФ должна с опережением выстраивать свою защиту о киберугроз. Кроме того, страна должна обеспечивать безопасность развития технологий связи пятого поколения и спутниковых коммуникаций.

Особое внимание следует уделить защите компьютерных систем органов государственной власти, банков, крупных компаний, отметил Путин. «Расширять возможности государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

Также Путин в ходе коллегии ФСБ заявил, что защита РФ и граждан страны от внутренних и внешних угроз была и остается важнейшей государственной задачей.



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