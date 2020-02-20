Экс-главбуха Минюста отдали под суд

20.02.2020, 12:30, Новости дня

Уголовное дело против бывшего главного бухгалтера Минюста Натальи Лысовой о хищении 5,5 млн рублей передали в суд, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Лысову обвиняют в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», передает ТАСС.

«Уголовное дело с утвержденным в Генеральной прокуратуре обвинительным заключением направлено в суд», – уточнила Петренко.

Отмечается, что факты противоправной деятельности Лысовой установили во взаимодействии с управлением «М» ФСБ. По данным следствия, Лысова незаконно начисляла себе и подчиненным деньги из фонда зарплаты.

«Всего в период с декабря 2018 по июнь 2019 года она похитила более 5,5 млн рублей», – отметила Петренко.

Следователи полагают, что Лысова могла злоупотреблять доверием руководства и пользовалась отсутствием контроля за ее действиями. Экс-бухгалтер полностью признала вину и возместила причиненный ущерб.

В январе экс-главбуха войсковой части в Подмосковье отдали под суд за крупное хищение у Минобороны, общая сумма ущерба составила 353 млн рублей.



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