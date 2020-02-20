Опубликованы качественные рендеры смартфонов Google Pixel и Pixel 5 XL

20.02.2020, 12:30, Разное

В тексте открытого исходного кода тестовой версии мобильной операционной системы Android 11 эксперты нашли упоминание нового флагманского смартфона из серии Google Pixel, кроме того, в Сети появились первые качественные рендеры гаджетов. Производитель не стал выдумывать название и обозначил устройство, как Pixel 5, вместе с которым может выйти более продвинутая версия Pixel 5 XL.

Ранее специалисты предполагали, что именно так компания Google назовет свои устройства, поскольку аналогичной стратегии она придерживается уже не первый года. О технических характеристиках смартфонов Pixel 5 и Pixel 5 XL, засветившихся на качественных рендерах, пока информации нет, но известно, что в их основу ляжет флагманская система Qualcomm Snapdragon 865.

Компания Google уже публиковала информацию о том, что ее специалисты работают над созданием устройств, получивших рабочие названия: Sunfish, Redfin и Bramble. Под ними могли скрываться бюджетная версия Google Pixel 4a (Sunfish), а также Pixel 5 (Redfin) и Pixel 5 XL (Bramble). Релиз новых смартфонов ожидается в 2020 году.