Мишустин поручил изменить закон о госзакупках

20.02.2020, 12:26, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг поручил министру финансов Антону Силуанову оперативно подготовить поправки в закон о госзакупках для более четкой реализации национальных проектов.

«Хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно подготовить соответствующие поправки к закону [о госзакупках] и в другие нормативные акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с законом о госзакупках, четче и быстрее, чтобы процедура закупок была прозрачной и эффективной», – приводит его слова ТАСС.

В начале заседания Мишустин обратил внимание коллег на свежий отчет Счетной палаты об исполнении бюджета за 2019 год, согласно которому по итогам года Федеральный бюджет не израсходовал более 1 трлн рублей. Премьер подчеркнул, что это «недопустимо много».

По его словам, в этом году на реализацию госконтрактов в бюджете предусмотрено порядка 4,6 трлн рублей. К настоящему времени из этих средств потрачено всего 10%, а по госконтрактам в рамках нацпроектов – порядка 12%.

Также премьер-министр обратил внимание, что по итогам прошлого года переходящие остатки только по нацпроектам составили 149 млрд рублей, еще 362 млрд рублей – это остатки по госконтрактам вне нацпроектов.

Задачей Кабмина является своевременное обеспечение выполнения поручений президента по итогам послания Федеральному Собранию, а также по реализации национальных проектов, однако «с такой тенденцией это будет сделать непросто», сказал Мишустин.

«Одной из проблем, которая приводит к этой ситуации, наши коллеги из ведомств, регионов, бизнеса, экспертного сообщества считают закон о госзакупках. Очень многие говорят, что он сложный и громоздкий, что система закупок долгая и запутанная», – указал премьер-министр. По его словам, закон работает так, что «соблюдение процедур закупки фактически важнее достигнутого результата, а должно быть наоборот».

Глава кабмина также отметил необходимость провести работу с профильными ведомствами и понять, что им мешает в этом законе. «Контракты на закупки и строительство объектов в рамках нацпроектов должны заключаться в начале года, и до 1 января правительство приняло все нормативные акты, необходимые для открытия бюджетных расходов, а Минфин лимиты до получателей довел. Однако на практике все выглядит по-другому: контракты заключаются во второй половине года, а иногда вообще в четвертом квартале. И чему тогда удивляться, что у нас остатки неизрасходованных средств переходят на следующий год, а объекты не сдаются в срок», – посетовал премьер.

Он заявил, что ждет от Минфина доклада по данному поручению до 20 марта, и попросил руководителей всех ведомств мониторить исполнение кассового плана.

Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину возглавить комиссию по региональному развитию, которая будет заниматься реализацией нацпроектов в регионах.



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