На голосовании по Конституции создадут дополнительные участки на рабочих местах

20.02.2020, 12:26, Новости дня

Центральная избирательная комиссия РФ планирует создать дополнительные избирательные участки на рабочих местах во время проведения общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

В день голосования, по его словам, «огромное количество людей» будут находиться на рабочих местах.

«И там, где количество этих людей… 200, 300 или 400, мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков, работающих на тех же принципах, что работают и основные участки», – приводит его слова ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства также призвал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.

Между тем совет Госдумы продлил срок представления поправок в Конституцию до 2 марта.