Наташа Королева гордится самостоятельно зарабатывающем курьерской доставкой сыном Архипом

20.02.2020, 12:21, Разное

Наташа Королева вместе с супругом Сергеем Глушко гордятся самостоятельностью 18-летнего сына Архипа. Наделенный многими талантами молодой человек отличается большим трудолюбием и сейчас работает курьером.
Для родителей их дети всегда самые лучшие, но в данном случае восхищение сыном является вполне заслуженным. К своему первому «юбилею» он успел сделать многое. Звездные родители всячески поощряют стремление юноши к самостоятельности. Распространенная на Западе практика осознания значимости денег, заработанных личным трудом, активно поддерживается в семье. Юноша не гнушается любых профессий: трудился на кухне ресторана, сейчас работает в курьерской службе. Студент Высшей школы экономики Архип Глушко отлично владеет японским языком, есть у него и свой музыкальный проект. Близкие приветствуют успехи сына в изучении языков, однако убеждают его не продолжать творческую династию. Королева и Глушко знакомы с шоу-бизнесом не понаслышке и считают этот путь сложным. Вместе с тем они отмечают прекрасные вокальные данные своего наследника, мать даже называет тембр его голоса «великолепным».

Доверительные отношения с сыном не предполагают каких-либо категорических запретов или конфликтных ситуаций. Такая позиция распространяется не только на профессиональную сферу, но и на вопросы личной жизни. Наташа Королева спокойно отнеслась к первому роману Архипа с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Марией Слугиной. Певица была уверена, время серьезных отношений для Глушко-младшего еще не наступило.



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