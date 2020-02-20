В Петербурге задержали главу оккультного движения

20.02.2020, 12:19, Новости дня

В Петербурге задержали лидера эзотерического сообщества, подозреваемую в похищении денег клиентов под предлогом проведения психологических тренингов, сообщил источник в силовых структурах.

«Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК», – сказал собеседник РИА «Новости».

Перед задержанием полицейские провели несколько обысков по адресам, где собирались последователи сообщества. По данным правоохранителей, у клиентов крали сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов.

При этом общее число клиентов насчитывает 30-40 человек.

Организатор и глава сообщества создала его в 2006 году, оно проводит платные психологические консультации и тренинги.

Во время расследования было установлено, что учеником сообщества может стать только человек с высшим образованием, он должен купить у лидеров «защитный купол» ценой до 20 тыс. евро.

Всего к таким незаконным действиям могут быть причастны восемь человек, сообществом руководит женщина, заместителем является ее сын, на него зарегистрирован психологический центр.

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что правоохранители изъяли 1 млн рублей, медикаменты и меч при обысках у эзотерического сообщества.

«По итогам обысков изъяты 130 ампул медикаментов различных седативных препаратов, три банки с веществом с неизвестным происхождением и шприц с неизвестным веществом. Вещества направлены на экспертизу. Также изъяты семь печатей, 60 ножей, меч, 50 книг мистического толка. Кроме того, изъяты денежные средства в сумме один миллион рублей и около 1,5 тысячи евро», – пояснили в ведомстве.

В СМИ отметили, что речь идет об оккультной организации «Орден Пути», ее возглавляет Гайва Тихомирова.

В октябре 2019 года сообщалось, что российская фигуристка Аделина Сотникова стала жертвой «ясновидящей», которая обманула спортсменку на 2 млн рублей.



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