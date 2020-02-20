Путин призвал сделать более гибкой систему противодействия экстремизму

20.02.2020, 12:19, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что система противодействия экстремизму в РФ должна стать более гибкой и современной, важно в этом плане опираться на поддержку общества.

«Более гибкой и современной должна стать система противодействия экстремизму. Важно опираться здесь на поддержку и доверие общества», – передает РИА «Новости» слова Путина на коллегии ФСБ.

Он добавил также, что ждет от ФСБ оперативной работы по пресечению всех призывов к агрессии и насилию.

«Я жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию. Любые проявления национализма и религиозной вражды должны быть пресечены. Необходимо работать с людьми разных поколений, в том числе – разумеется – и с молодежью; совместно с общественными объединениями, СМИ», – сообщил Путин.

Он призвал «настойчиво формировать атмосферу отторжения радикализма в любых его формах и проявлениях».

«Нужно четко и ясно понимать его разрушительную опасность для нашей государственности, для стабильного развития Российской Федерации», – подчеркнул Путин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Опубликовано фото сильно похудевшей Адель

11.12 / Жириновский предложил Путину сделать новогодние праздники с 31 декабря по 2 января

19.02 / Адвокат уфимца, избившего до смерти педофила, намерен добиться его полного оправдания

13.02 / Губернатор Забайкалья проводил избирательную кампанию на деньги регионального бюджета, набрав 90% голосов

02.12 / Политолог: На рынке околополитического пиара поступали предложения поработать против закона о домашнем насилии

13.02 / У комбата «Украинской добровольческой армии» Гергерта неоперабельный рак желудка, его лечат в Вене

17.01 / В Госдуме предлагают ликвидировать партии за иностранное финансирование и «явное неуважение» к власти

20.01 / Представлен «умный» стул, способный исправить осанку школьников

28.12 / В столице Сомали взорвался заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 60 человек

28.01 / Толстой не смог избраться вице-спикером ПАСЕ, назначен второй тур голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика