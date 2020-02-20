Гончарук о прибывших из Уханя украинцах: Никаких симптомов острых респираторных инфекций у них нет

20.02.2020, 12:18, Новости дня

Симптомов острых респираторных инфекций у украинцев, которые сегодня прибыли в Украину из китайского Уханя, нет. Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Эвакуация прошла успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет. Самолет спецрейса совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь для дозаправки и вылетит в международный аэропорт Харьков. Там будут приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета», – сообщил Гончарук.

Он подтвердил, что дальше 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

Обсервация продлится 14 дней. На локации круглосуточно находятся врачи, обеспеченные всем необходимым. Они готовы оказать необходимую помощь.

«Мы руководствуемся целью – безопасностью людей. Поэтому никакой угрозы для находящихся там и окружающих объект не несет. Он прошел проверку эпидемиологов и соответствует всем требованиям Всемирной организации здравоохранения», – отметил премьер.

«Безопасность каждого украинца и тех, кого мы эвакуировали из Уханя, и тех, кто все время находится в Украине, – абсолютный приоритет президента и правительства. Мы своих не бросаем! В любой ситуации надо быть людьми и помнить, что в такой ситуации мог оказаться каждый из нас или близкий нам человек», – подчеркнул украинский премьер.

Он напомнил, что ни одного случая вируса в стране не зарегистрировано.

«Призываю граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность и с пониманием отнестись к ситуации и наших граждан, и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации», – добавил Гончарук.

Сегодня утром самолет из Уханя приземлился в аэропорту Борисполь.

Вместе с украинцами прилетели также граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.