Мнение: Телевизор проиграл

20.02.2020, 12:17, Разное

Надо мной смеялись, когда я предупреждал. Люди никогда не верят всерьёз в перемены, им кажется, будто текущее положение дел будет длиться вечно. СССР никогда не рухнет, доллар всегда будет стоять непоколебимо, красивый телефонный номер можно будет завещать внукам как величайшую драгоценность…

Добро пожаловать в реальность. Армия США отказалась от рекламы в телевизоре, она потратит 97% рекламного бюджета на компьютерные игры и на «ЮТуб»:

https://kanobu.ru/news/armiya-ssha-hochet-uvelichit-kolichestvo-prizyivnikov-za-schet-reklamyi-v-kibersporte-i-na-youtube-420043/

Телевизор — это для «бумеров», а поколение бумеров в армию служить не пойдёт, так как самым младшим из них уже под 60. Молодёжь телевизор не смотрит: во всяком случае, не та молодёжь, которая сможет успешно пройти тест на IQ и медицинский осмотр.

То же самое относится и к кино. Заслуженные актёры по-прежнему богаты и знамениты, их обсуждают в том числе и в интернете, но корпорация «Дисней» запускает новую эпоху «Звёздных войн» не с фильма, а с видеоигры:

https://news.ru/cinema/disney-zapustit-novuyu-epohu-zvyozdnyh-vojn-s-videoigry/

Американцы, как бы мы ни смеялись над их ограниченностью, отлично разбираются в рекламе и маркетинге. Если практичные американцы отказываются от старых форматов и переключаются на видеоигры, значит старым форматам пора уходить туда же, куда уже ушли конный спорт и классическая музыка — в тёплые, ламповые, любимые образованной публикой, но немассовые ниши.

Помните, что писал Рэй Бредбери в своём пророческом «451 градус по Фаренгейту»?

– Что сегодня в дневной программе? – спросил он устало.

Она ответила, не поднимая головы:

– Пьеса. Начинается через десять минут с переходом на все четыре стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что, это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея! Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня. И я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: «Что ты скажешь на это, Элен?» – и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю… я отвечаю… – она стала водить пальцем по строчкам рукописи. – Ага, вот: «По-моему, это просто великолепно!» Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: «Ты согласна с этим, Элен?» Тогда я отвечаю: «Ну, конечно, согласна». Правда, как интересно, Гай?

Именно так устроены компьютерные игры для широких народных масс, серия «Колл оф Дьюти», например. Рельсовый красочный боевик, а в центре событий — игрок, который то занимается несложными пострелушками на скорость, то участвует в заскриптованной сцене и отвечает на обращённые к нему реплики точно по сценарию: «По-моему, это просто великолепно!», «Ну, конечно, согласна».

Что может предложить телевизор, в котором близко нет никакого интерактива, кроме вызывающих презрение у молодёжи голосований по смс? Реплика «игры для дебилов» звучит из уст заядлого телезрителя не менее нелепо, чем реплика «футбол для слабаков» из уст сидящего на диване с пивом футбольного болельщика. Понятно, что участвовать в процессе веселее, чем просто смотреть на игру со стороны. Телевизор и радио выигрывают только в те моменты, когда зритель-слушатель занят чем-то другим и не может полностью сосредоточиться: ведёт автомобиль, моет посуду, ест пиццу.

Инерция пока что сильна. Большими бюджетами во всех странах распоряжается старшее поколение, которое не обращает внимания на компьютерные игры, так как не умеет в них играть. Несмотря на это, телевизор уже убыточен, при этом в России его аудитория сокращается на миллион человек в год. Телевизор не может конкурировать с видеоиграми, так как они интереснее, и не может конкурировать с ютуберами, так как они ближе к зрителю и умеют укладываться в маленькие бюджеты.

Вместо подведения итога задам риторический вопрос Министерству культуры и прочим нашим ведомствам. Когда вы выделяете ресурсы на съёмки «Левиафана», «Взломать блогеров» и «Дети против волшебников», понимаете ли вы, что работаете в довольно узкой нише, к которой молодое поколение с каждым годом проявляет всё меньше и меньше интереса?