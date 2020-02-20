Болтон: мои показания не повлияли бы на исход разбирательства по импичменту

20.02.2020, 12:14, Новости дня

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон осудил инициированную Палатой представителей процедуру импичмента против президента Дональда Трампа как «крайне узкопартийную» и заявил, что его показания не повлияли бы на оправдание Трампа в Сенате.

При этом Болтон продолжает хранить молчание по поводу содержания своей пока неопубликованной книги.

Болтон выступал в Университете Вандербильта вместе с бывшим советником по национальной безопасности при президенте Бараке Обаме Сюзан Райс.

Слова Болтона о том, что Палата представителей «проявила некомпетентность при импичменте», вызвали ропот в аудитории.

«Процесс оттолкнул республиканцев, которые могли бы проголосовать за импчмент, потому что он был крайне узкопартийным», – пояснил он.

По его словам, он не думал, что Сенат проголосует против того, чтобы он дал показания.

«Люди могут спорить о том, что мне следовало сказать или что мне следовало сделать, – сказал он. – Но я готов поставить доллар, прямо здесь и сейчас, что мои показания никак не повлияли бы на конечный результат».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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