Смерть от коронавируса зафиксирована в еще одной стране

20.02.2020, 12:12, Разное

Первый случай смерти от нового коронавируса из Китая COVID-2019 зафиксирован в Южной Корее. Число зараженных в стране достигло 46 человек, сообщает РИА «ФАН».

Вчера Сеул сообщил о новых 15 случаях выявления инфекции. Помимо Южной Кореи коронавирус начал активно распространяться в Сингапуре, Таиланде и Малайзии. Среди западных стран наибольшее число зараженных зафиксировано в Германии, где заболели 15 человек. Общее число инфицированных превысило 70 тысяч. Погибли более двух тысяч человек.



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