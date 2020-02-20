В ЦИК рассказали о модели общероссийского голосования по Конституции

20.02.2020, 12:12, Новости дня

При проведении общенародного голосования за поправки в Конституцию будет использована модель выборов президента, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Основные стандарты, которые были использованы в компании по выбору президента РФ являются уникальными и они нечасто встречаются в мировой практике. Что касается применяемых технологий, она, пожалуй, нигде в мире не применяется. Это изобретение РФ и к этой технологии сегодня ни у кого нет претензий или желания ее покритиковать», – цитирует «Федерал пресс» Булаева.

Через систему «мобильный избиратель» в любом территориальной избирательной комиссии, МФЦ, УИК или на портале «Госуслуг» каждый может переписаться на удобный ему избирательный участок. 

По словам Булаева, достаточно зайти, написать заявление и можно ехать отдавать свой голос туда, куда переписались. Проголосовать дважды у таких лиц возможности не будет. 

На выборах президента РФ этой услугой воспользовались 5,7 млн избирателей, напомнил зампредседателя ЦИК. 

Булаев подчеркнул, что имеющаяся система ГАС «Выборы» позволяет в режиме реального времени отображать результаты голосования по каждому избирательному участку. Результаты по участку появляются в ЦИК раньше, чем в ИК субъекта, что исключает возможность коррекции результатов. 

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства также отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию РФ и призвал обеспечить прямое участие россиян в решении по основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.

Между тем совет Госдумы продлил срок представления поправок в Конституцию до 2 марта.



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