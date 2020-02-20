США передали Украине похищенную нацистами во время войны картину

20.02.2020, 12:12, Новости дня

Американские власти передали Украине картину французского художника, которая была похищена во время Великой Отечественной войны нацистскими оккупантами из музея в Киеве, а после войны находилась в частных коллекциях в Великобритании и США, сообщило представительство Украины в ООН.

Речь идет о картине художника Пьера Луи Гудро (1694-1731) , которая известна под несколькими названиями: «Семейный потрет», «Влюбленная пара», «Влюбленный взгляд». Она была передана в Нью-Йорке министру иностранных дел Вадиму Пристайко. Нацисты похитили картину из музея, при отступлении из Киева в 1943 году, передает ТАСС.

Полотно в течение десятилетий считалось утерянным, однако в 2013 году оно «всплыло» в списке предметов искусства на сайте одного из аукционных домов в Нью-Йорке. В 1993 году некий торговец произведениями искусства купил эту картину в штате Миссури и передал аукционному дому в Нью-Йорке.

Американская прокуратура и Федеральное бюро расследований конфисковали полотно, чтобы возвратить его на Украину. Стоимость картины оценивается в 5 тыс. долларов.



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