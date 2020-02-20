Полузащитник «Челси» Канте пропустит около трех недель из-за травмы

20.02.2020, 12:06, Новости дня

Французский полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте, получивший травму в матче 26-го тура английской премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" (0:2), пропустит около трех недель.

Футболисту диагностировали разрыв второй степени в отводящей мышце. Как сообщает L`Equipe, хавбеку сборной Франции понадобится не менее трех недель для восстановления.

Таким образом, Н'Голо пропустит игру АПЛ против "Тоттенхэма", матч Кубка Англии против "Ливерпуля" и противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

Напомним, Канте перешел в "Челси" из "Лестера" летом 2016 года за 35,8 миллиона евро. В текущем сезоне 28-летний футболист в составе лондонцев принял участие в 22 играх во всех турнирах и забил три мяча.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / В ГИБДД объяснили, почему уберут «площадку»

27.01 / Россиянка продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей

16.01 / Подтверждены возможные контакты Путина и Макрона в Израиле

08.02 / В Чечне неизвестные похитили четверых молодых людей – правозащитники «Мемориала»

13.01 / Стал известен самый несчастливый возраст россиян

10.12 / Главу роддома в Москве арестовали после жалоб пациентов

30.12 / РПЦ указала на единый замысел в действиях раскольников в Черногории и на Украине

07.12 / В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

17.01 / В Сеть утекли 20 гигабайт персональных данных порномоделей

12.01 / Директор школы-интерната присвоила 1,5 млн рублей из пенсий инвалидов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика